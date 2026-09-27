Donald Trump afirmó este sábado que espera alcanzar un acuerdo con Cuba y sostuvo que, según su evaluación actual, no sería necesaria una operación militar sobre la isla.
Trump descartó por ahora una acción militar en Cuba y afirmó que espera alcanzar un acuerdo
El presidente de Estados Unidos dijo que busca “abrirle las puertas” de la isla a los cubanoamericanos. Sus declaraciones llegaron tras reportes sobre planes militares en el Caribe.
El mandatario habló con periodistas en la Casa Blanca antes de viajar a Tennessee para participar de un acto de campaña de cara a las elecciones de medio término previstas para el 3 de noviembre.
“Creo que llegaremos a un acuerdo”
“Yo diría que Cuba y nosotros llegaremos a un acuerdo”, expresó Trump al ser consultado sobre el futuro de la relación bilateral.
También sostuvo que la isla atraviesa una situación crítica y agregó que su administración busca “ayudar a Cuba” y facilitar el regreso de cubanoamericanos interesados en volver al país.
Las declaraciones marcaron un tono menos beligerante respecto de otras intervenciones recientes del republicano, aunque Washington mantiene una fuerte presión política y económica sobre La Habana.
El antecedente de los movimientos militares
Esta semana, CBS informó que la Reserva del Ejército estadounidense analiza si puede aportar policías militares, personal médico y otras unidades de apoyo al Comando Sur dentro de los próximos meses.
El mensaje interno revisado por la cadena no menciona expresamente a Cuba. Sin embargo, funcionarios estadounidenses consultados por el medio vincularon la planificación con una eventual operación en torno a la isla.
Fuentes citadas en esos reportes también aclararon que no existe una orden de despliegue y que Trump no tomó una decisión final sobre una acción militar.
Una relación bajo presión
Estados Unidos intensificó durante 2026 las sanciones y restricciones económicas contra Cuba, mientras el Gobierno de Trump aumentó sus críticas al sistema político de la isla.
El martes, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario calificó a Cuba como un “Estado fallido” y sostuvo que su administración mantendrá la presión sobre el gobierno cubano.
La delegación de La Habana abandonó el recinto durante esa intervención y el gobierno cubano volvió a cuestionar las medidas estadounidenses.
Cuba también denunció amenazas
Desde La Habana, funcionarios cubanos vienen advirtiendo desde hace meses sobre un aumento del riesgo de una posible agresión militar estadounidense.
En mayo, la viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal había señalado que las negociaciones bilaterales estaban estancadas y que el escenario de una intervención generaba preocupación en el gobierno cubano.
Este sábado, el canciller Bruno Rodríguez volvió a cuestionar la política estadounidense y denunció ante Naciones Unidas lo que describió como un “bloqueo energético” sobre la isla.
Trump apuesta a una negociación
Pese a ese escenario, el presidente estadounidense señaló que su expectativa es avanzar mediante un entendimiento y no mediante el uso de la fuerza.
Washington y La Habana mantienen contactos diplomáticos limitados, mientras continúan las diferencias por sanciones, migración, derechos humanos y el futuro político de la isla.