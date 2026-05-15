La situación en Cuba ha alcanzado un nuevo punto de ebullición este viernes 15 de mayo de 2026. A través de un comunicado oficial, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad urgente para sus ciudadanos residentes y visitantes, fundamentada en la creciente degradación del sistema eléctrico y el estallido de manifestaciones sociales. Según el documento, la red eléctrica es "cada vez más inestable", provocando interrupciones que afectan no solo la iluminación, sino también el suministro de agua, las comunicaciones y la conservación de alimentos.
Cuba al límite: Estados Unidos emite una alerta de seguridad por apagones masivos y reportes de represión
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana instó a sus ciudadanos a extremar precauciones ante la inestabilidad "crítica" de la red eléctrica nacional. La advertencia diplomática se produce en medio de protestas callejeras y denuncias por la respuesta policial en diversos puntos de la isla.
Un sistema eléctrico en fase de colapso
El informe diplomático resalta que los apagones, tanto programados como imprevistos, ocurren diariamente en todo el país, incluida la capital. La crisis energética, que se ha profundizado tras el bloqueo petrolero y la pérdida de suministros desde Venezuela a principios de año, ha dejado a gran parte de la población con menos de cuatro horas de servicio eléctrico al día.
"Los cortes afectan servicios esenciales y la capacidad de respuesta ante emergencias", señala la alerta, que insta a los estadounidenses a abastecerse de agua, alimentos no perecederos y combustible, además de mantener cargados bancos de baterías portátiles ante la previsión de apagones prolongados.
Tensión en las calles y denuncias de represión
El malestar social, alimentado por meses de carencias, se ha traducido en "numerosas protestas" en barrios periféricos de La Habana y otras provincias. La alerta de seguridad hace especial énfasis en informes que indican una "represión policial agresiva" contra los manifestantes. En este contexto, el Departamento de Estado, actualmente bajo la conducción de Marco Rubio, recordó a sus ciudadanos la importancia de "evitar grandes concentraciones" y mantenerse atentos a su entorno.
La presencia policial se ha incrementado notablemente en los puntos estratégicos de la capital cubana, con desvíos de tráfico e interrupciones constantes al tránsito, lo que complica aún más la vida cotidiana de una población que ya lidia con una escasez de combustible que ha paralizado el transporte público.
Recomendaciones y protocolos de emergencia
La sede diplomática estadounidense ha establecido canales de comunicación directos para casos de emergencia, instando a la comunidad internacional a monitorear los medios locales y las actualizaciones de la Unión Eléctrica (UNE). Entre las acciones recomendadas figuran:
- Evitar áreas de manifestaciones y grupos numerosos.
- Conservar suministros médicos que requieran refrigeración.
- Mantener contacto frecuente con familiares fuera de la isla.
Un futuro incierto
La crisis que atraviesa Cuba en este mayo de 2026 parece marcar un punto de no retorno. Entre el deterioro de la infraestructura básica, la presión diplomática de Washington —que incluso contempla procesos judiciales contra figuras del régimen— y un descontento social que ya no se oculta, la isla navega en aguas de absoluta incertidumbre.
Lo que hoy es una alerta de seguridad para extranjeros, es la cruda realidad cotidiana para millones de cubanos que enfrentan, una vez más, la oscuridad.