Crisis energética

Cuba al límite: Estados Unidos emite una alerta de seguridad por apagones masivos y reportes de represión

La Embajada de los Estados Unidos en La Habana instó a sus ciudadanos a extremar precauciones ante la inestabilidad "crítica" de la red eléctrica nacional. La advertencia diplomática se produce en medio de protestas callejeras y denuncias por la respuesta policial en diversos puntos de la isla.