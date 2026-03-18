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Destitución en Venezuela

Delcy Rodríguez removió a Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa

Tras más de una década a cargo del área, la presidenta encargada desplazó a Vladimir Padrino López y designó en su reemplazo a Gustavo González López.

Tras más de una década como ministro de Defensa en Venezuela, Delcy Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino López. Foto: Archivo / REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria.Tras más de una década como ministro de Defensa en Venezuela, Delcy Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino López. Foto: Archivo / REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria.
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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este miércoles al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, quien estuvo al frente de las fuerzas armadas chavistas durante más de una década.

"Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", agregó la designada mandataria bajo la intervención norteamericana, sin detallar las mismas.

FILE PHOTO: Venezuela's Vice President Delcy Rodriguez talks to Defence Minister Vladimir Padrino Lopez as she arrives to present the government's 2026 budget proposal to the National Assembly, urging lawmakers to approve spending of some $19.9 billion, in Caracas, Venezuela December 4, 2025. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File PhotoDelcy Rodriguez junto a Vladimir Padrino Lopez en la sede de gobierno en Caracas, Venezuela, en diciembre pasado, previo a la intervención de los Estados Unidos. Foto: REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria.

La mandataria encargada nombró asimismo al frente a la cartera de Defensa a Gustavo González López, quien fue designado pocos días después de la caída de Maduro como jefe de la guardia presidencial y de la temida dirección de contrainteligencia.

Cambios en el régimen

Rodríguez asumió funciones temporales tras la intervención de Estados Unidos con la extracción de Nicolás Maduro en una operación militar el pasado 3 de enero. Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto y absoluta "lealtad" en ausencia del líder izquierdista.

FILE PHOTO: Venezuela's President Nicolas Maduro speaks with Venezuela's Defense Minister Vladimir Padrino Lopez and Remigio Ceballos Strategic Operational Commander of the Bolivarian National Armed Forces, during a military exercise in Valencia, Venezuela January 27, 2019. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File PhotoNicolás Maduro hablando con Vladimir Padrino López, previo a la intervención de los Estados Unidos. Foto: REUTERS.

Padrino, de 62 años, estaba en el cargo desde 2014 y era considerado la ficha de Maduro dentro de la cúpula militar. "Agradecemos al G/J (general en jefe, ndlr) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país", escribió Rodríguez en Telegram.

Además de las armas, los militares en Venezuela controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios, en medio de numerosas denuncias de abusos y corrupción.

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