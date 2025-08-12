Por el deshielo

Hallaron en la Antártida el cuerpo de Dennis Bell, un científico desaparecido en 1959

Los restos del meteorólogo británico fueron descubiertos en Rey Jorge, la mayor de las islas Shetland del Sur, situada a 120 kilómetros de la costa antártica. Esta isla se sitúa entre los territorios reclamados por Argentina, Chile y el Reino Unido.