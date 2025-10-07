Conmoción y preocupación

Derrumbe en Madrid: al menos diez heridos y varios desaparecidos en el centro de la ciudad

Un edificio en la calle de Hileras, junto a la Plaza de Ópera, colapsó parcialmente mientras se encontraba en obras. Los servicios de emergencia han atendido a diez personas heridas, y se desconoce el número exacto de desaparecidos.