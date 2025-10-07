Derrumbe en Madrid: al menos diez heridos y varios desaparecidos en el centro de la ciudad
Un edificio en la calle de Hileras, junto a la Plaza de Ópera, colapsó parcialmente mientras se encontraba en obras. Los servicios de emergencia han atendido a diez personas heridas, y se desconoce el número exacto de desaparecidos.
Un edificio en la calle de Hileras, a la altura del número 4, en pleno centro de Madrid, se derrumbó parcialmente mientras se encontraba en obras. El incidente dejó al menos diez personas heridas, en su mayoría con lesiones leves, y varios desaparecidos.
Los servicios de emergencia desplegarón un amplio operativo en la zona, que incluye once dotaciones de bomberos y unidades del Samur.
Un accidente laboral en plena zona turística
El inmueble afectado se encontraba en proceso de rehabilitación para convertirse en un hotel de cuatro estrellas. Según testimonios de trabajadores presentes en el lugar, en el momento del derrumbe podrían haber hasta 40 personas dentro de la obra.
Uno de los obreros relató que, tras escuchar un ruido proveniente del forjado, se produjo una nube de polvo que dificultó la visibilidad y generó pánico entre los presentes. La caída de al menos seis forjados dejó a varios trabajadores atrapados bajo los escombros.
La confusión persiste respecto al número exacto de desaparecidos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez Almeida se desplazó al lugar de los hechos para supervisar las labores de rescate y coordinar la respuesta institucional.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, confirmó que se trata de un accidente laboral e indicó que se está evaluando el impacto en los edificios colindantes. Por precaución, se procedió al desalojo del perímetro afectado.
Desaparecidos
La confusión persiste respecto al número exacto de desaparecidos. Mientras que fuentes policiales confimarón dos personas desaparecidas, los bomberos aseguran que son cinco.
Se activó la sección canina de la Policía Nacional para intensificar las labores de búsqueda. Además, se solicitó la colaboración de los vecinos para recabar información sobre posibles personas atrapadas.
El inmueble afectado se encontraba en proceso de rehabilitación
El suceso conmocionó a la comunidad local y generó preocupación entre los residentes y comerciantes de la zona. La caída de escombros y el polvo levantado por el colapso afectó a los establecimientos cercanos, como la conocida chocolatería San Ginés, cuyo personal expresó su inquietud por la situación.
Las autoridades iniciarón una investigación para determinar las causas del derrumbe y esclarecer si se cumplierón las normativas de seguridad en la obra. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre el estado de los desaparecidos y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad en la zona.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.