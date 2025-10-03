#HOY:

Tras detenerlos

Israel comenzó a deportar los primeros activistas de la flotilla en favor de la Franja de Gaza

El miércoles, la marina israelí empezó a interceptar los barcos que se acercaban a Gaza y a detener a los más de 400 activistas que viajaban en ellos, entre ellos Greta Thunberg.

Los primeros deportados. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores
 13:14

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel indicó este viernes 3 de octubre que llevó a cabo las primeras deportaciones de activistas que participaban en la flotilla de ayuda para la Franja de Gaza interceptada por el ejército del país.

Israel interceptó la flotilla rumbo a Gaza y detuvo a Greta Thunberg

"Cuatro ciudadanos italianos ya fueron deportados. El resto está en proceso de ser deportados. Israel quiere terminar este procedimiento lo antes posible", señaló la cancillería en un comunicado en la red social X.

Greta Thunberg este viernes. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores

El miércoles, la marina de Israel empezó a interceptar los barcos que se acercaban a Gaza y a detener a los más de 400 activistas que viajaban en ellos.

Los primeros deportados. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores

Poco antes, los organizadores de la flotilla Global Sumud (resiliencia en árabe) afirmaron que Israel interceptó el último de sus navíos este viernes después de una ola de protestas globales contra la medida israelí.

La flotilla partió en septiembre de Barcelona, España, con activistas como Greta Thunberg con la intención de llevar ayuda a este territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna.

En un mensaje en Telegram, los activistas aseguraron este viernes que la marina israelí "interceptó ilegalmente las 42 embarcaciones, cada una de las cuales transportaba ayuda humanitaria, voluntarios y la determinación de romper el cerco ilegal de Israel sobre Gaza".

