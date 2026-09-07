Un edificio de cinco plantas que funcionaba como alojamiento para estudiantes universitarios se derrumbó este domingo en Nueva Delhi y dejó al menos siete personas fallecidas y varios heridos.
El derrumbe de un hostal universitario en India deja siete muertos
Las autoridades investigan si las obras que se realizaban en el sótano y la acumulación de agua provocada por las lluvias afectaron la estructura. El inmueble tenía más de medio siglo de antigüedad.
El episodio ocurrió en el barrio de Satya Niketan, una zona cercana a uno de los campus de la Universidad de Delhi donde funcionan numerosos alojamientos privados para jóvenes que llegan desde distintos estados de India para estudiar.
El desplome se produjo alrededor de las 13.30, hora local, cuando en el inmueble se encontraban residentes y trabajadores. Los equipos de emergencia iniciaron de inmediato un operativo para localizar a las personas que podían haber quedado atrapadas entre los restos. Durante el lunes, policías, bomberos y especialistas en rescate continuaron trabajando en el lugar.
Qué se sabe del edificio y las posibles causas del derrumbe
De acuerdo con los primeros elementos reunidos por las autoridades, el inmueble tenía alrededor de 50 a 55 años y había sido sometido a trabajos de renovación durante los últimos meses. La construcción volvió a recibir estudiantes en agosto, aunque las obras todavía no estaban completamente terminadas, según testimonios recogidos por medios locales.
Uno de los principales puntos bajo análisis es el sótano. Según residentes de la zona, en ese sector se estaban realizando tareas de excavación o reparación cuando ocurrió el colapso. A esto se suma la acumulación de agua registrada en los últimos días como consecuencia de las lluvias, una situación que podría haber comprometido sectores de una estructura antigua.
Las autoridades remarcaron que se trata de hipótesis iniciales y que la causa definitiva deberá establecerse a partir de la investigación. La jefa de Gobierno de Delhi, Rekha Gupta, indicó que se analizarán las condiciones estructurales del edificio y las circunstancias en las que se desarrollaban las obras.
El inmueble contaba con habitaciones destinadas principalmente a estudiantes. Satya Niketan es uno de los sectores de Nueva Delhi con una importante concentración de alojamientos para jóvenes, debido a su proximidad con las instituciones universitarias. La antigüedad de numerosas construcciones y las condiciones de mantenimiento quedaron nuevamente bajo observación después del derrumbe.
Los equipos de rescate lograron retirar a personas de entre los escombros mientras avanzaban con maquinaria pesada, perros especializados y herramientas destinadas a localizar posibles sobrevivientes.
Según el balance difundido durante el operativo, unas 12 personas habían sido rescatadas inicialmente. Seis de ellas habían fallecido y otras seis recibían atención médica. Posteriormente, los rescatistas encontraron un nuevo cuerpo, por lo que el número de víctimas fatales ascendió a siete.
Investigación, detenciones y nuevas medidas de seguridad
La investigación no se concentra únicamente en las condiciones del edificio. Las autoridades también buscan determinar si hubo incumplimientos vinculados con las obras de renovación, los controles municipales y las condiciones de seguridad exigidas para este tipo de alojamientos.
La Policía detuvo al propietario del inmueble y abrió una causa para establecer eventuales responsabilidades. Además, las autoridades locales suspendieron a varios empleados municipales vinculados con las tareas de supervisión de seguridad edilicia en la zona, de acuerdo con los reportes difundidos por la agencia Press Trust of India.
En paralelo, el gobierno de Delhi anunció que trabaja en una nueva política para reforzar los controles sobre edificios destinados a actividades de uso público. La propuesta contempla auditorías estructurales periódicas y certificados de seguridad para establecimientos como alojamientos estudiantiles, escuelas y residencias para adultos mayores.
La medida busca evitar que construcciones que no cumplan con las condiciones necesarias continúen siendo utilizadas. La jefa de Gobierno sostuvo que los edificios que no superen los controles no deberían ser habilitados para actividades destinadas al público.
Las tareas de rescate continuaron durante el lunes, mientras los equipos revisaban especialmente los sectores del sótano que todavía permanecían cubiertos por los restos. Las autoridades señalaron que aproximadamente el 80% de los escombros había sido retirado, aunque la búsqueda debía continuar para descartar la presencia de otras personas atrapadas.
El derrumbe ocurrió durante la temporada de monzones, que se extiende habitualmente entre junio y septiembre y que suele generar lluvias intensas en distintas regiones de India. En construcciones antiguas, la acumulación de agua puede incrementar los riesgos estructurales, aunque en este caso las autoridades todavía deben determinar qué combinación de factores provocó el colapso.
La investigación deberá establecer, finalmente, si las condiciones del edificio, las obras que se desarrollaban en el sótano, la presencia de agua y eventuales fallas en los controles de seguridad tuvieron relación directa con el derrumbe. Mientras tanto, el operativo continúa concentrado en la zona de Satya Niketan y las autoridades mantienen el seguimiento de las personas heridas y de las familias de las víctimas.