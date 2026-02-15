#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Preocupación

Buscan a un nene argentino desaparecido tras ser arrastrado por una corriente durante un temporal en Paraguay

El niño, de 12 años, fue visto por última vez en la ciudad de San Lorenzo durante intensas lluvias. Equipos de rescate mantienen un operativo contrarreloj mientras crece la preocupación de su familia.

El menor, de 12 años, es buscado intensamente desde el viernesEl menor, de 12 años, es buscado intensamente desde el viernes
Seguinos en
Por: 

La desaparición de un niño argentino en Paraguay mantiene en vilo a dos países. El menor, de 12 años, es buscado intensamente desde el viernes, luego de que presuntamente fuera arrastrado por una fuerte corriente de agua durante un temporal que azotó la ciudad de San Lorenzo, en el área metropolitana de Asunción.

Las autoridades paraguayas desplegaron un amplio operativoLas autoridades paraguayas desplegaron un amplio operativo

El momento de la desaparición

Según relataron sus familiares, el chico salió de su casa en medio de la lluvia con la intención de hacer una compra en un comercio cercano, pero nunca regresó. La principal hipótesis es que intentó atravesar una calle inundada y fue arrastrado por el raudal generado por las precipitaciones intensas.

Testigos aseguraron haber visto a un menor ser llevado por la corriente hacia un sistema de desagüe, lo que orientó las primeras tareas de búsqueda. Desde entonces, bomberos, policías y rescatistas trabajan en la zona con apoyo de vecinos, sin resultados positivos hasta el momento.

El padre del niño contó que salió a buscarlo apenas supo que había salido bajo la lluvia, pero no logró encontrarlo. La familia vive momentos de profunda angustia y mantiene la esperanza de que el operativo permita dar con su paradero.

El chico salió en medio de la lluvia con la intención de hacer una compraEl chico salió en medio de la lluvia con la intención de hacer una compra

Operativo de búsqueda

Las autoridades paraguayas desplegaron un amplio operativo que incluye rastrillajes en arroyos, conductos pluviales y zonas anegadas cercanas al barrio donde ocurrió el hecho. Incluso se reforzó la presencia de personal para ampliar el área de búsqueda, ante el temor de que el agua haya arrastrado al menor hacia cauces más amplios.

El caso generó fuerte conmoción, especialmente por la reiteración de episodios similares durante lluvias intensas en zonas vulnerables. Las precipitaciones registradas en los últimos días provocaron inundaciones repentinas, con calles convertidas en verdaderos ríos y desbordes en distintos puntos del departamento Central.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Paraguay

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro