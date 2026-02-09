Una niña de cinco años dio positivo de cocaína y permanece internada en La Pampa

Una niña de cinco años permanece internada en un centro de salud de La Pampa luego de que un estudio médico confirmara la presencia de cocaína en un análisis de orina. El hecho derivó en la intervención judicial, la demora momentánea de su padre y un allanamiento en el domicilio familiar, donde se secuestraron distintos elementos de interés para la investigación.
El caso generó conmoción y volvió a poner el foco en situaciones de extrema vulnerabilidad que involucran a menores.
El episodio
El hecho se registró el sábado, cuando un hombre llevó a su hija a la guardia del Hospital René Favaloro debido a un cuadro de malestar. Ante los síntomas que presentaba la niña, los médicos decidieron realizarle estudios para determinar el origen del problema.
El resultado del examen de orina arrojó un dato alarmante: la presencia de cocaína en el organismo de la menor. De inmediato, se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso a las autoridades judiciales y a los organismos de protección de la infancia.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la niña se encuentra estable, continúa internada bajo observación médica y está fuera de peligro, lo que llevó algo de tranquilidad en medio de la gravedad del episodio.
Investigación y allanamiento
Tras conocerse el resultado del estudio, el padre de la niña se retiró del centro de salud sin dar aviso. Posteriormente, fue localizado por personal policial, que procedió a su demora preventiva. Horas más tarde, el hombre recuperó la libertad, aunque la causa continúa en investigación.
En el marco de la pesquisa, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio familiar. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron diversos elementos que podrían resultar relevantes para esclarecer cómo la niña tuvo contacto con la sustancia.
La investigación busca determinar las circunstancias en las que la menor ingirió cocaína y si existió algún tipo de negligencia o responsabilidad penal por parte de los adultos a su cargo.
Intervención de niñez
El caso quedó bajo la órbita de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, que interviene para garantizar la protección integral de la menor y evaluar su entorno familiar.
Desde el ámbito judicial remarcan que este tipo de situaciones requiere un abordaje integral, que combine la investigación penal con la asistencia social y sanitaria, priorizando siempre el interés superior del niño.