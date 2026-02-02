Los dos hermanos intoxicados con cocaína recibieron el alta médica y declararán en Cámara Gesell
Los menores que sufrieron intoxicación ya están fuera de peligro. La Justicia busca esclarecer el acceso a la droga en un entorno familiar vulnerable. La declaración en Cámara Gesell será vital para avanzar en la investigación.
El hecho ocurrió en la ciudad de Balcarce, al sudeste de la provincia de Buenos Aires.Buenos Aires.
Los niños permanecieron internados bajo observación médica y fueron sometidos a controles clínicos hasta estabilizar su estado general.
Qué pasó
El episodio se registró luego de que los menores ingresaran a un centro de salud con síntomas compatibles con una intoxicación. Tras realizarse los estudios correspondientes, los médicos confirmaron la presencia de cocaína en el organismo de ambos hermanos, lo que activó de inmediato el protocolo judicial y sanitario.
Según se informó, los hermanos evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica luego de varios días de seguimiento. Los profesionales señalaron que ya no presentan riesgo inmediato para su salud, aunque continuarán con controles ambulatorios.
Desde el hospital indicaron que la atención se centró en estabilizar sus signos vitales y evitar posibles complicaciones derivadas del consumo accidental de la sustancia.
En el marco de la causa, la Justicia ordenó que los menores declaren en Cámara Gesell, un dispositivo especial que permite tomar testimonio sin exponerlos a un entorno judicial tradicional. La medida busca obtener información clave sobre el contexto en el que ocurrió la intoxicación y determinar si hubo negligencia, abandono o un delito mayor.
La intervención será realizada por profesionales especializados y con la presencia de las partes a través de un sistema de observación indirecta.
El caso generó conmoción por la edad de las víctimas y volvió a poner en foco el riesgo que implica la presencia de drogas en ámbitos familiares.
Investigación en curso
La fiscalía avanza con distintas medidas para reconstruir el hecho, entre ellas pericias toxicológicas, entrevistas a familiares y análisis del entorno en el que viven los niños. No se descarta que puedan imputarse responsabilidades penales si se comprueba que hubo una conducta dolosa o negligente.
Con los hermanos ya fuera de peligro, la investigación judicial apunta ahora a esclarecer cómo ocurrió la intoxicación y quiénes fueron los responsables. La declaración en Cámara Gesell será clave para avanzar en una causa que expone una grave situación de vulnerabilidad infantil.