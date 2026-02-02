Balcarce

Los dos hermanos intoxicados con cocaína recibieron el alta médica y declararán en Cámara Gesell

Los menores que sufrieron intoxicación ya están fuera de peligro. La Justicia busca esclarecer el acceso a la droga en un entorno familiar vulnerable. La declaración en Cámara Gesell será vital para avanzar en la investigación.