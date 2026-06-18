Un impactante operativo policial en la ciudad de Ho Chi Minh (antigua Saigón) sacó a la luz el oscuro entramado del tráfico de carne felina en el sudeste asiático. Las fuerzas de seguridad desmantelaron una banda criminal dedicada al robo y matanza sistemática de mascotas, logrando rescatar a centenares de animales atrapados en jaulas, aunque también constataron el horror de decenas de ejemplares ya faenados.
Desarticulan una red clandestina en Vietnam y salvan a más de 400 gatos de ser consumidos en restaurantes
La policía vietnamita detuvo a nueve personas tras desmantelar una red que traficaba carne de gato, revelando un oscuro comercio en el sudeste asiático.
El procedimiento, ejecutado por la Policía de Ho Chi Minh tras una minuciosa investigación, derivó en la detención de nueve personas. Los sospechosos confesaron ante las autoridades haber operado de manera ilegal durante los últimos tres años, utilizando trampas sofisticadas para capturar a los felinos de las calles y, en gran medida, robándolos directamente de los patios y hogares de sus cuidadores legítimos.
En el lugar de los allanamientos, los uniformados se toparon con una escena desgarradora: 45 jaulas atestadas con unos 400 gatos vivos que maullaban debilitados, conviviendo a pocos metros con cuatro grandes contenedores donde se apilaban 80 cuerpos de felinos ya faenados y conservados en hielo listos para la distribución.
Un mercado negro lucrativo y cruel
Las investigaciones preliminares de la policía vietnamita desnudaron la logística comercial de la organización, la cual realizaba despachos al menos dos veces por semana. La carne de los animales era vendida a un precio promedio de 2,80 euros por kilo ($2.700 pesos argentinos aproximadamente al cambio de referencia europeo) con destino a mercados específicos y restaurantes locales que ofrecen la carne de gato como un plato tradicional en ciertas regiones.
Phuong Pham, responsable nacional de la ONG Humane World for Animals, lamentó la impunidad con la que operan estas redes en el país asiático:
"La triste realidad de este comercio es que, cada mes, miles de gatos son robados, traficados y sacrificados por su carne en todo el país. El destino de la mayoría es terminar en un matadero o en un restaurante para ser matados y consumidos de forma aberrante".
El operativo de retorno a casa
Tras el desmantelamiento de la red, el Zoológico de Saigón tomó una participación activa en la contención de la crisis. A través de sus canales oficiales de Facebook, la institución publica diariamente imágenes detalladas de los felinos recuperados con el fin de que los vecinos de la ciudad que hayan sufrido el robo de sus mascotas puedan reconocerlas y recuperarlas.
Hasta el momento, la ONG Protectora reportó que 40 gatos ya pudieron reencontrarse con sus familias, mientras que unos 260 permanecen bajo estricta custodia y asistencia policial. No obstante, los veterinarios detallaron que el estado general de salud de los animales sobrevivientes es sumamente delicado debido a cuadros severos de desnutrición, hacinamiento y deshidratación crónicos. Además, se constató la presencia de varias hembras preñadas y cachorros nacidos en cautiverio durante las horas posteriores al rescate masivo.
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