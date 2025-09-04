Imágenes impactantes

Doble erupción volcánica: el Kilauea y el Etna encienden la alarma mundial

Los volcanes ubicados en la isla de Hawái y en Italia, protagonizaron intensas erupciones con apenas 24 horas de diferencia, ofreciendo un impresionante espectáculo de la fuerza de la naturaleza. Aunque las autoridades insisten en que no hay peligro para la población, la inusitada secuencia eruptiva ha capturado la atención de científicos y turistas por igual.