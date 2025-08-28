Detalles y recomendaciones

Japón bajo alerta por la erupción del volcán Shinmoe

El monte Shinmoe, ubicado en la isla de Kyushu, registró una potente erupción este jueves, lanzando cenizas a más de 5.000 metros de altura. La Agencia Meteorológica japonesa emitió una alerta de nivel 3 e instó a la población a mantenerse alejada del cráter. No se reportaron víctimas ni daños materiales.