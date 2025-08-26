El embajador de Japón en Argentina se reunió con autoridades de la provincia de Santa Fe
Con el ministro Puccini como nexo entre el gobernador Pullaro y el diplomático Yamauchi, hablaron sobre salud, producción, comercio, ciencia y cooperación internacional.
La recepción de los santafesinos a los diplomáticos japoneses en Argentina. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este lunes al embajador de Japón en la Argentina, Hiroshi Yamauchi. La relación entre Santa Fe y Japón se afianza en múltiples temas como salud, producción, comercio, ciencia y cooperación internacional.
En el encuentro, llevado a cabo en la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, participaron también el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la ministra de Salud, Silvina Ciancio; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz.
El embajador Yamauchi junto al gobernador Pullaro. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
Puccini explicó que “fue una reunión muy productiva. Japón es un país muy interesante. En cuanto a lo productivo, hoy representa el 3 % de las exportaciones en Santa Fe. En este primer semestre del año ha habido un incremento de 5 %. También hay intereses de un fondo de Japón en producciones mineras y exportaciones que se realicen desde el Puerto de Rosario, el cual ya visitaron. También tienen interés a futuro en la producción de cobre”.
El embajador Yamauchi junto al gobernador Pullaro. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
En ese marco, el ministro afirmó: “Pusimos a disposición el Puerto y el clúster de empresas que abastecen de bienes y servicios en minería en distintas provincias. Además hemos conversado sobre la posibilidad de encontrar oportunidades en las exportaciones de miel y cereales. Ojalá que en un futuro el mercado de carne pueda también tener una apertura, que es lo que hoy se está buscando. En definitiva, tenemos oportunidades para trabajar y consolidarlas. Mucho de esto se va a ver en el Business Forum (que se realizará en Rosario del 1 al 5 de septiembre), donde habrá dos empresas y dos potenciales compradores de Tokio”.
“Por otro lado, está la posibilidad de realizar intercambios en materia educativa y científica. Es una oportunidad de consolidar la relación internacional. Santa Fe se consolida en el mundo”, finalizó el ministro de Desarrollo Productivo.
Antecedentes de cooperación
Entre los antecedentes más recientes, en julio de este año, una delegación de empresarios japoneses visitó la Terminal Puerto Rosario. La comitiva recorrió las instalaciones portuarias, dialogó con autoridades locales y evaluó oportunidades vinculadas con infraestructura, logística e industria minera.
En el marco de la piscicultura, representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) visitaron la ciudad de San Javier y el Acuario de Rosario. En producción, se implementó por INTI (Rafaela) y Bertini (Rosario) el proyecto KaizenTango, un programa de asistencia técnica para Pymes argentinas que busca optimizar la eficiencia y calidad mediante la mejora continua, utilizando la metodología Kaizen de origen japonés.
La reunión entre los representantes de ambas partes. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
Entre enero y junio de 2025, Santa Fe exportó a Japón 2.796.009,19 dólares, destacándose el fuerte crecimiento de la miel en comparación con el mismo período del año 2024. Las exportaciones santafesinas a Japón en 2025 (enero – junio) tuvieron un incremento del 5,65 % respecto del mismo periodo del año anterior. En julio de 2025 se reabrió el mercado japonés para la carne aviar argentina, mientras que Japón evalúa ampliar el ingreso de carne bovina más allá de la Patagonia tras el reconocimiento de la WOAH a nuevas zonas libres de fiebre aftosa con vacunación.
La historia entre Japón y Argentina
Hace más de 125 años, la República Argentina y el Imperio del Japón sellaron su vínculo con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación el 3 de febrero de 1898, dando inicio a unas relaciones diplomáticas que se han fortalecido a lo largo del tiempo.
Desde los primeros inmigrantes, como Kinzo Makino, que llegó en 1886, la migración japonesa abrió un puente cultural y económico entre ambos países. Un gesto simbólico y diplomático de gran relevancia fue la cesión de los acorazados Rivadavia y Moreno a Japón, que rebautizados como Nisshin y Kasuga, participaron decisivamente en la Guerra ruso‑japonesa de 1905.
Aunque las relaciones se vieron interrumpidas durante la Segunda Guerra Mundial —Argentina rompió relaciones en 1944 y las reanudó en 1952 tras el Tratado de Paz de San Francisco—, la amistad regresó con fuerza en la posguerra.
