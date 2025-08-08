De visita por Rosario

Suichi Tokumoto, el japonés que con la tecnología argentina revoluciona la agricultura de su país

El productor, que preside la Japan Biotech Crops Network y su propia empresa agrícola, Trees and Norf, conoció la siembra directa en 2022 durante una visita a Argentina para el Global Farmer Network en Rosario, en el marco del Congreso Aapresid. La técnica lo "inspiró y sorprendió felizmente", según sus propias palabras.