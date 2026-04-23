Medio Oriente

Trump anunció que el alto al fuego entre Israel y Líbano se prorrogará tres semanas

"Estados Unidos trabajará con Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. Espero con interés recibir en el futuro cercano al primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, y al presidente de Líbano, Joseph Aoun. Fue un gran honor participar en esta histórica reunión", sostuvo el presidente de Estados Unidos.