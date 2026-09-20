Donald Trump anunció que su administración creará una denominada “Fuerza IA” y que próximamente designará a un nuevo “zar de inteligencia artificial” para acompañar y supervisar el desarrollo de esa industria en Estados Unidos.
Trump anunció una “Fuerza IA” y adelantó que designará a un responsable para supervisar el sector
El presidente estadounidense comparó el avance tecnológico con una nueva Revolución Industrial y rechazó frenar su desarrollo. Aún no detalló cómo funcionará el nuevo organismo.
El mandatario presentó la iniciativa a través de Truth Social, donde aseguró que su Gobierno no buscará obstaculizar el crecimiento de la tecnología y volvió a rechazar los pedidos para desacelerar su avance.
Una nueva estructura para la inteligencia artificial
Trump afirmó que la futura “Fuerza IA” tendrá una lógica comparable, según su propia descripción, con la creación de la Fuerza Espacial durante su primer mandato. Sin embargo, no precisó qué estructura tendrá ni qué facultades concretas asumirá.
Tampoco reveló quién ocupará el puesto de “zar de IA” ni cuándo se hará efectivo el nombramiento. David Sacks había desempeñado anteriormente un rol similar y luego pasó a desempeñarse como asesor externo.
El anuncio se produjo en un momento de creciente discusión en Estados Unidos sobre el alcance de los sistemas avanzados y los mecanismos necesarios para controlar sus posibles efectos.
“No vamos a frenar esta industria”
“De ninguna manera vamos a obstaculizar ni frenar el crecimiento de esta increíble industria”, escribió Trump en su publicación.
El republicano sostuvo que su administración buscará favorecer el desarrollo de la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, actuar frente a eventuales abusos mediante las herramientas ya disponibles en el sistema de justicia penal y civil.
Trump viene defendiendo una postura favorable a reducir las restricciones sobre el sector y sostiene que Estados Unidos debe mantener una ventaja tecnológica frente a China.
La comparación con Internet
El presidente describió a la inteligencia artificial como una transformación comparable con la Revolución Industrial o con la expansión de Internet.
Además, estimó que en el futuro la actividad vinculada con esta tecnología podría representar hasta una cuarta parte del Producto Interno Bruto estadounidense.
La Casa Blanca todavía no difundió documentos con detalles sobre el funcionamiento de la nueva estructura anunciada por el mandatario.
El debate por los riesgos
La iniciativa aparece en medio de advertencias de investigadores y ejecutivos tecnológicos sobre la velocidad con la que avanzan los modelos más potentes.
En los últimos días, referentes de la industria volvieron a plantear públicamente la necesidad de discutir medidas de seguridad frente a sistemas cada vez más capaces. Trump, en cambio, rechazó los llamados a frenar el desarrollo del sector.
El mandatario también sostuvo que el crecimiento de la infraestructura vinculada con la inteligencia artificial, incluidos los centros de datos, forma parte de su estrategia para preservar el liderazgo estadounidense en la competencia tecnológica global.