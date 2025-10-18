Trump aseguró que Maduro le ofreció “de todo” para evitar enfrentamiento con EE. UU.
El presidente estadounidense reveló que el líder venezolano intentó negociar acuerdos económicos y energéticos para reducir la tensión diplomática, en medio de un aumento de las operaciones militares en el Caribe.
Según Trump, Maduro le ha ofrecido "de todo" porque no quiere "meterse" con EEUU. Crédito: REUTERS.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el líder venezolano Nicolás Maduro le ha ofrecido “de todo” para evitar enfrentarse con Washington. Durante su conferencia en la Casa Blanca, Trump aseguró: “Él me ha ofrecido de todo. ¿Saben por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”.
La declaración se dio en medio de la creciente tensión bilateral entre ambos países, y según medios estadounidenses, incluiría la apertura de proyectos de petróleo y oro a empresas estadounidenses, contratos preferenciales y la reorientación de exportaciones de petróleo desde China hacia Estados Unidos. También se mencionó la posibilidad de terminar acuerdos con China, Irán y Rusia.
Propuesta de gobierno y negaciones de Caracas
Según el Miami Herald, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, habrían ofrecido la formación de un gobierno de transición sin Maduro para garantizar la estabilidad política. Sin embargo, ambos funcionarios desmintieron estas afirmaciones en medios oficiales, subrayando que no realizaron tales propuestas.
Estas informaciones surgen en paralelo a un inusual despliegue militar estadounidense en el Caribe, donde Trump confirmó la destrucción de varias embarcaciones que, según su gobierno, estarían vinculadas al narcotráfico y al régimen venezolano. Entre ellas, destacó un “submarino construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga”.
Operaciones encubiertas
Durante la rueda de prensa, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien acompañaba a Trump, evitó precisar si hubo sobrevivientes en los ataques, señalando que se dará información adicional más adelante.
Trump detalló supuestas propuestas de petróleo y minería de Venezuela. Crédito: REUTERS.
El mandatario anunció también que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela como parte de la estrategia de su administración contra el narcotráfico. “Miles de personas, gran parte de ellos criminales, habrían entrado por la frontera y hay mucha droga que entra desde Venezuela”, afirmó.
Trump subrayó que la mayor parte de los cargamentos ilegales ingresan por vía marítima, aunque anticipó la posibilidad de tomar acciones por tierra: “Venezuela está sintiendo presión… Nos hemos encargado del mar. No hay nadie. Estamos vigilando”. Además, justificó la destrucción de las embarcaciones como una forma de “salvar la vida de 25.000 estadounidenses”.
Respuesta de Nicolás Maduro
En Caracas, Nicolás Maduro negó cualquier vínculo con actividades ilícitas y reafirmó la unidad del mando político y militar frente a las amenazas de Washington. Además, firmó un decreto para declarar el estado de conmoción externa, lo que permitiría activar medidas de emergencia ante una posible agresión extranjera, en respuesta a las recientes acciones y declaraciones de la administración Trump.
Maduro rechazó las acusaciones sobre vínculos de su gobierno con el narcotráfico. Crédito: REUTERS.
