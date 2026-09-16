Donald Trump volvió a cuestionar este miércoles a la Reserva Federal de Estados Unidos luego de que el organismo resolviera aumentar en 0,25 puntos porcentuales su tasa de referencia, hasta un rango de entre 3,75% y 4%.
Trump cuestionó la suba de tasas en Estados Unidos y pidió que bajen rápido
La Casa Blanca calificó de “desafortunada” la decisión que llevó el rango al 3,75%-4%. Kevin Warsh defendió la medida por la persistencia inflacionaria.
El presidente reclamó una reducción rápida del costo del crédito y sostuvo en Truth Social que los tipos deberían ubicarse en torno al 1% o incluso por debajo de ese nivel.
La crítica de Trump
“Las tasas de interés en Estados Unidos deberían ser del 1%, o menos, porque tenemos el mejor crédito del mundo”, escribió el mandatario.
En el mismo mensaje, reclamó que la baja se produzca “rápidamente”, profundizando una disputa que ya había tenido episodios anteriores entre la Casa Blanca y el banco central.
La decisión de este miércoles fue adoptada por unanimidad y significó el primer incremento de la tasa de fondos federales desde 2023.
La respuesta de la Casa Blanca
El vocero presidencial Kush Desai calificó la medida como “bastante desafortunada” y sostuvo que, desde la perspectiva del Gobierno, no existía un argumento económico suficientemente convincente para justificarla.
La administración republicana venía planteando que un menor costo financiero podía favorecer la inversión y reducir el impacto de las tasas elevadas sobre los créditos hipotecarios y otras formas de financiamiento.
La determinación de la Fed, sin embargo, se produjo en un contexto de inflación todavía por encima de su objetivo del 2%.
Warsh defendió la decisión
Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, explicó que el comité decidió actuar porque la inflación continúa en niveles elevados.
“La inflación está demasiado alta y lo ha estado durante demasiado tiempo”, sostuvo durante la conferencia posterior a la reunión.
El organismo indicó además que la actividad económica mantiene un ritmo sólido y que el ajuste busca acelerar el retorno de los precios hacia la meta del 2%.
Podrían llegar nuevas subas
Las nuevas proyecciones mostraron que 16 de los 18 integrantes de la Fed prevén al menos otro aumento antes de terminar 2026.
La mediana de las estimaciones sitúa el nivel de referencia en torno al 4,1% para el cierre del año, mientras las autoridades proyectan que la inflación permanecerá por encima de la meta durante los próximos ejercicios.
Warsh había señalado previamente que no había prometido a Trump una reducción del costo del dinero y reivindicó la independencia de la entidad para tomar sus decisiones.
El efecto sobre los mercados
Los rendimientos de los bonos estadounidenses se mantuvieron en niveles elevados alrededor de la decisión y la tasa del Treasury a 10 años rondó el 5%.
Un rendimiento más alto de la deuda estadounidense puede reducir el atractivo relativo de los bonos de mercados emergentes y elevar su costo de financiamiento.
Para economías como la argentina, ese escenario implica condiciones internacionales más exigentes a la hora de buscar crédito o refinanciar deuda en dólares.