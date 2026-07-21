El gobierno de Donald Trump solicitó registros telefónicos de periodistas de The New York Times y de algunos de sus familiares en el marco de una investigación destinada a identificar las fuentes de artículos sobre el nuevo avión presidencial Air Force One.
Trump pidió registros telefónicos de periodistas y familiares de The New York Times
El Departamento de Justicia busca identificar las fuentes de reporteros que publicaron información sobre el nuevo Air Force One. El diario presentó una demanda para frenar los requerimientos judiciales.
La medida fue impulsada por el Departamento de Justicia mediante citaciones dirigidas a empresas proveedoras de servicios telefónicos. El periódico respondió con una presentación judicial para intentar anular esos requerimientos.
La investigación por filtraciones
Según informó el propio diario, el Gobierno emitió citaciones para obtener registros de llamadas y mensajes de texto de varios periodistas, además de familiares y parejas de algunos de ellos.
La investigación comenzó días después de que The New York Times revelara que funcionarios federales mantenían preocupaciones sobre las capacidades de seguridad del nuevo Air Force One, un avión donado por Qatar para uso presidencial.
El reclamo del diario
Los abogados del medio sostuvieron ante la Justicia que el Departamento de Justicia incumplió sus propios protocolos para este tipo de investigaciones al notificar al periódico varios días después de emitir las citaciones.
En la presentación judicial, el diario calificó el procedimiento como "un intento de mala fe de intimidar a periodistas y coartar su capacidad de informar sobre el gobierno". También cuestionó que las solicitudes incluyeran registros correspondientes a meses anteriores a la publicación de los artículos investigados.
Registros de familiares
Uno de los aspectos que más preocupación generó en el periódico fue la inclusión de familiares de los reporteros entre las personas alcanzadas por las citaciones.
De acuerdo con la demanda, el Gobierno solicitó información correspondiente a la madre de uno de los periodistas y a la pareja de otro. El diario consideró que esa amplitud demuestra un intento de rastrear las relaciones de los reporteros con sus fuentes más allá de la investigación puntual.
Mientras tanto, todas las citaciones permanecen suspendidas hasta que un juez federal de Manhattan resuelva el pedido presentado por The New York Times. La audiencia fue fijada para esta semana.