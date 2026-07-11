El gobierno de Donald Trump volvió a quedar en el centro de la polémica tras citar a declarar a cuatro periodistas de The New York Times por una investigación sobre presuntas fallas de seguridad del nuevo Air Force One, el avión presidencial donado por Qatar.
Escala la tensión entre Trump y la prensa: citan a periodistas de The New York Times
El Departamento de Justicia convocó a cuatro periodistas a declarar ante un gran jurado por una investigación sobre el nuevo avión presidencial. Organizaciones de prensa y legisladores cuestionaron la medida.
Las citaciones fueron emitidas por el Departamento de Justicia para que los reporteros comparezcan ante un gran jurado en Manhattan. Según informó el diario, en algunos casos agentes federales entregaron personalmente las notificaciones en los domicilios de los periodistas.
La investigación sobre el avión presidencial
La investigación periodística sostuvo que el Servicio Secreto recomendó a Trump regresar de la reciente cumbre de la OTAN a bordo del antiguo Air Force One debido a que la nueva aeronave no contaría con algunas capacidades defensivas del modelo tradicional.
La Casa Blanca rechazó esa versión y aseguró que el avión dispone de protocolos de seguridad de alto nivel. Además, sostuvo que parte de las decisiones sobre los traslados presidenciales responden a estrategias de protección y distracción operativa.
Rechazo de organizaciones de prensa
La decisión del Departamento de Justicia generó fuertes críticas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa. El National Press Club, la White House Correspondents' Association y el Reporters Committee for Freedom of the Press reclamaron retirar las citaciones.
Desde The New York Times, el abogado David McCraw sostuvo que la presencia de agentes federales en los domicilios de periodistas representa un intento de intimidar a quienes investigan asuntos de interés público y de desalentar futuras publicaciones.
La postura del gobierno
El Departamento de Justicia afirmó que los periodistas "no son el objetivo" de la investigación y aseguró que las pesquisas buscan identificar a quienes filtraron información clasificada relacionada con la seguridad nacional.
La medida se suma a otras investigaciones por filtraciones impulsadas durante la administración Trump. En casos recientes, el Departamento de Justicia también había citado a periodistas de The Washington Post y The Wall Street Journal, aunque posteriormente retiró esas citaciones tras las impugnaciones de ambos medios.