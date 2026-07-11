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Escala la tensión entre Trump y la prensa: citan a periodistas de The New York Times

El Departamento de Justicia convocó a cuatro periodistas a declarar ante un gran jurado por una investigación sobre el nuevo avión presidencial. Organizaciones de prensa y legisladores cuestionaron la medida.

El Departamento de Justicia citó a cuatro periodistas de The New York Times para declarar ante un gran jurado.El Departamento de Justicia citó a cuatro periodistas de The New York Times para declarar ante un gran jurado.
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El gobierno de Donald Trump volvió a quedar en el centro de la polémica tras citar a declarar a cuatro periodistas de The New York Times por una investigación sobre presuntas fallas de seguridad del nuevo Air Force One, el avión presidencial donado por Qatar.

Las citaciones fueron emitidas por el Departamento de Justicia para que los reporteros comparezcan ante un gran jurado en Manhattan. Según informó el diario, en algunos casos agentes federales entregaron personalmente las notificaciones en los domicilios de los periodistas.

La investigación sobre el avión presidencial

La investigación periodística sostuvo que el Servicio Secreto recomendó a Trump regresar de la reciente cumbre de la OTAN a bordo del antiguo Air Force One debido a que la nueva aeronave no contaría con algunas capacidades defensivas del modelo tradicional.

The new Air Force One, a plane gifted by the Qatari government, takes off with U.S. President Donald Trump aboard, from Joint Base Andrews, Maryland, U.S., July 1, 2026. REUTERS/Kylie Cooper TPX IMAGES OF THE DAYLa investigación periodística abordó presuntas fallas de seguridad del nuevo Air Force One utilizado por Donald Trump. Foto: Reuters

La Casa Blanca rechazó esa versión y aseguró que el avión dispone de protocolos de seguridad de alto nivel. Además, sostuvo que parte de las decisiones sobre los traslados presidenciales responden a estrategias de protección y distracción operativa.

Rechazo de organizaciones de prensa

La decisión del Departamento de Justicia generó fuertes críticas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa. El National Press Club, la White House Correspondents' Association y el Reporters Committee for Freedom of the Press reclamaron retirar las citaciones.

Desde The New York Times, el abogado David McCraw sostuvo que la presencia de agentes federales en los domicilios de periodistas representa un intento de intimidar a quienes investigan asuntos de interés público y de desalentar futuras publicaciones.

U.S. President Donald Trump gestures after stepping off the new Air Force One, a plane gifted by the Qatari government, after arriving at Joint Base Andrews, Maryland, U.S., July 1, 2026. REUTERS/Evan VucciOrganizaciones periodísticas cuestionaron la medida por considerar que afecta la libertad de prensa. Foto: Reuters

La postura del gobierno

El Departamento de Justicia afirmó que los periodistas "no son el objetivo" de la investigación y aseguró que las pesquisas buscan identificar a quienes filtraron información clasificada relacionada con la seguridad nacional.

La medida se suma a otras investigaciones por filtraciones impulsadas durante la administración Trump. En casos recientes, el Departamento de Justicia también había citado a periodistas de The Washington Post y The Wall Street Journal, aunque posteriormente retiró esas citaciones tras las impugnaciones de ambos medios.

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