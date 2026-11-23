Más de 12.000 espectadores fueron evacuados del recinto Co-op Live de Manchester, en Reino Unido, durante la noche del domingo, luego de que se detectara la liberación de una sustancia desconocida entre el público durante el concierto del rapero estadounidense Don Toliver. El episodio movilizó a los servicios de emergencia y dio lugar a una investigación para determinar qué compuesto provocó el incidente.
Video: caos en un concierto en Manchester tras la liberación de una sustancia desconocida
Más de 50 asistentes necesitaron atención médica por irritación ocular y dificultades respiratorias. Las autoridades investigan el origen del compuesto, mientras que una persona debió ser trasladada a un hospital para una evaluación.
De acuerdo con información proporcionada por la Policía del Gran Manchester y el servicio regional de ambulancias al diario británico The Guardian, más de 50 asistentes necesitaron atención médica por presentar irritación ocular y dificultades respiratorias. Además, una persona fue trasladada al Hospital Universitario de Manchester para someterse a una evaluación complementaria.
Síntomas respiratorios y oculares
Las primeras alertas llegaron a las autoridades a partir de los reportes de varios espectadores que comenzaron a experimentar molestias tras quedar expuestos a una sustancia cuyo origen todavía no fue identificado.
En videos que circularon en las redes sociales se observaron escenas de personas que abandonaban el establecimiento mientras tosían y se cubrían la boca para intentar protegerse de los efectos del producto.
Aunque inicialmente se contempló la posibilidad de que se tratara de gas lacrimógeno, la Policía del Gran Manchester aclaró que todavía no se había determinado la composición de la sustancia.
Equipos especializados
Una vez concretada la evacuación, que permitió desalojar de manera segura a más de 12.000 personas, el servicio de ambulancias del noroeste de Inglaterra puso en marcha un operativo preventivo de descontaminación en las instalaciones.
El procedimiento incluyó el despliegue de diferentes equipos de emergencia, entre ellos personal especializado en la intervención en zonas de riesgo. Los profesionales sanitarios asistieron a más de 50 personas que presentaban síntomas asociados a la exposición.
Por su parte, la administración de Co-op Live informó que está colaborando con las autoridades policiales para esclarecer lo sucedido y establecer qué medidas serán necesarias a partir de los resultados de la investigación.
El artista mantiene su agenda
El rapero estadounidense, cuyo nombre real es Caleb Zackery Toliver, se encontraba en Manchester como parte de su gira Nitrous cuando ocurrió el episodio.
Pese a lo sucedido, el artista mantiene, según la agenda informada, sus próximas presentaciones en el Reino Unido. Tiene previsto actuar este lunes en el O2 Arena de Londres y el martes en el OVO Arena Wembley.
En tanto, el recinto Co-op Live tiene programado para el jueves un espectáculo de la cantante estadounidense Phoebe Bridgers. Mientras continúa la investigación, las autoridades trabajan para identificar la sustancia que provocó las molestias entre los asistentes y determinar las circunstancias en las que fue liberada.