Tres personas murieron y una resultó herida durante una fiesta prenatal en Ohio, Estados Unidos, en medio de lo que aparentemente fue una disputa familiar, informaron las autoridades.
Estados Unidos: una pelea en un baby shower terminó con tres muertos y un herido
El violento enfrentamiento armado se desató por un conflicto intrafamiliar. Entre las víctimas fatales se encuentra el padre de la embarazada que era celebrada.
Los agentes respondieron a un tiroteo el sábado por la noche en Pandora’s Magical Events Venue, en Parma, a unos 16 kilómetros al sur de Cleveland, según un comunicado de prensa de la policía.
Las autoridades informaron que uno de los autores de los disparos, un hombre de 29 años, fue detenido, pero no se presentaron cargos de inmediato en su contra. Los detectives intentaban determinar si el hombre fue el agresor o si actuó en defensa propia, dijo el portavoz de la policía, Scott Traxler.
Un segundo presunto autor de los disparos, un hombre de 19 años, estaba entre las personas que murieron, según la policía.
Identificación de las víctimas
Las autoridades identificaron a dos de las víctimas como Leasia England, de 17 años, y Jayson Townsend, de 45. La policía señaló que Townsend era el padre de la mujer a quien se le estaba celebrando la fiesta prenatal, quien no resultó herida.
Las autoridades no han divulgado los nombres del presunto autor de los disparos de 19 años que murió ni de una mujer de 39 años que recibió un disparo en una pierna.
La información preliminar indica que el hombre de 19 años era el padre del bebé que estaba por nacer, y testigos dijeron a la policía que no había sido invitado a la fiesta, señaló Traxler. El hombre detenido parece ser familiar de la futura madre.
Armas secuestradas y peritajes
La policía recuperó las dos armas de fuego involucradas en el tiroteo, informaron las autoridades. Los detectives revisaban el domingo videos de vigilancia y declaraciones de testigos para determinar qué llevó al enfrentamiento violento, dijo Traxler. Podrían ser necesarias pruebas balísticas para determinar qué arma disparó contra cada víctima.
Los fiscales determinarán posteriormente si deben presentarse cargos penales contra el hombre detenido, informaron las autoridades.