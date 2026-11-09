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Un muerto y tres heridos tras dos tiroteos en una universidad de Estados Unidos

La Policía investiga si los ataques están relacionados y busca esclarecer las circunstancias de los hechos, ocurridos durante el tradicional fin de semana de regreso de exalumnos.

El campus fue cerrado preventivamente tras los episodios de violencia.El campus fue cerrado preventivamente tras los episodios de violencia.
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Una persona murió y otras tres resultaron heridas tras registrarse dos tiroteos en distintos sectores del campus de la Universidad Estatal de Winston-Salem, en Carolina del Norte, Estados Unidos. La información fue confirmada por la Policía local.

Durante una conferencia de prensa, el jefe adjunto del Departamento de Policía de Winston-Salem, Jason Swaim, señaló que todavía no se pudo determinar si ambos episodios están relacionados.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias de los ataques ocurridos dentro del predio universitario. Según explicó Swaim, la investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía no hay precisiones sobre la posible conexión entre los dos hechos.

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Cerraron el campus tras los incidentes

Luego de los tiroteos, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del campus por razones de seguridad. La restricción se mantuvo durante algunas horas y posteriormente fue levantada.

Además, la Policía anunció que reforzaría la vigilancia tanto dentro de la universidad como en sus alrededores. Hasta el momento, no se habían informado detenciones vinculadas con los ataques.

Las autoridades reforzaron la seguridad dentro y fuera del predio universitario.Las autoridades reforzaron la seguridad dentro y fuera del predio universitario.

Celebraban el regreso de sus exalumnos

Los episodios ocurrieron durante el fin de semana de regreso a casa de los exalumnos, una celebración que se desarrollaba en la institución.

Mientras continúa la investigación, las autoridades buscan determinar cómo se produjeron los dos tiroteos y establecer si existe algún vínculo entre ellos.

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