Ocho personas han muerto y una ha resultado gravemente herida en una serie de tiroteos en el oeste de Turquía.
Investigan una serie de asesinatos en Turquía: hay ocho muertos en diferentes episodios
Los ataques ocurrieron en tres lugares puntos de la provincia de Afyonkarahisar. Entre las víctimas fatales hay dos docentes. Arrestaron a un sospechoso.
Los ataques tuvieron lugar el jueves en la provincia de Afyonkarahisar, y según informes locales, se encontraron víctimas en varios lugares, en tres vehículos diferentes.
El sospechoso huyó, lo que desencadenó una intensa búsqueda, y las autoridades informaron posteriormente que había sido arrestado en la provincia de Eskişehir.
El registro de las cámaras
Las imágenes de las cámaras de seguridad, publicadas en los medios turcos, mostraban a un hombre con chaqueta negra, pantalones blancos y gafas empuñando un arma larga mientras permanecía de pie junto a una furgoneta roja.
La agencia estatal turca Anadolu informó que tres personas murieron cerca de la aldea de Ayazini y otras tres cerca de la aldea de Kiyir. En Yukaritandir, dos mujeres fueron encontradas heridas y posteriormente fallecieron en el hospital.
Según los informes, dos profesores figuraban entre los fallecidos.
Operativo cerrojo y persecución
Los medios locales informaron que la policía cerró las carreteras que conducen a las aldeas afectadas, mientras que los agentes pusieron en marcha un operativo a gran escala para encontrar al sospechoso.
El periódico Milliyet informó que un vehículo supuestamente robado por el atacante fue encontrado posteriormente atascado en el barro; el sospechoso lo había abandonado antes de huir a pie.
En un comunicado publicado en las redes sociales, la gobernación de Afyonkarahisar afirmó que "todas las instituciones pertinentes de nuestro estado han estado trabajando en coordinación desde el primer momento y están llevando a cabo meticulosamente el trabajo necesario".
Mapa que muestra las provincias de Afyonkarahisar y Eskişehir, en el oeste de Turquía. También se muestra la capital del país, Ankara.