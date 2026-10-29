El arresto en México de un presunto narcotraficante este jueves (29.10.2026) desató bloqueos de carreteras con vehículos incendiados en una región fronteriza con Estados Unidos, constató la AFP.
México: por la captura de un capo narco, suspendieron las clases y pidieron a la población resguardarse
Se trata de Axel Cárdenas, considerado el segundo al mando del Cártel del Golfo, declarado organización terrorista por Estados Unidos.
Se trata de Axel Cárdenas, quien fue detenido por militares en Matamoros, estado de Tamaulipas, y era el "segundo al mando" de una facción del Cártel del Golfo, informó la Secretaría de Defensa.
A Cárdenas se le señala de participar en homicidios, secuestros y trasiego de drogas entre México y Estados Unidos, añadió la institución en un comunicado.
#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa Se informa la detención de Axel Alfredo N (a) “Axel” perteneciente a la facción “Ciclones” del “Cártel del Golfo” https://t.co/i5EXp1ZRVA— @Defensamx (@Defensamx1) October 29, 2026
El Cártel del Golfo fue declarado por Washington como organización terrorista.
Matamoros limita con Brownsville, en Texas. Un periodista de la AFP reportó el caos vial provocado por la obstrucción de las avenidas principales de la ciudad y el pánico de algunos padres que iban en camino a buscar a sus hijos en la escuela.
Suspenden clases y pide a la población resguardarse
Su alcalde, Alberto Granados, pidió a la población mantenerse resguardada. El gobierno del estado suspendió las clases.
Los cárteles suelen robar camiones de carga y automóviles para atravesarlos en las carreteras y quemarlos en reacción a la detención de sus líderes.
La muerte en febrero durante un operativo militar de Nemesio "El Mencho" Oseguera, fundador del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó bloqueos viales en 20 de los 32 estados.
Aunque ha menguado su poder, el Cártel del Golfo mantiene operaciones en Tamaulipas.
Axel Cárdenas había sido detenido por el Ejército en 2023, pero autoridades judiciales determinaron que siguiera su proceso en libertad, agregó Defensa.
Se le adjudica un ataque contra agentes de seguridad federales en mayo pasado que dejó un policía muerto.