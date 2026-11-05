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Dos muertos y cuatro heridos tras un tiroteo en un complejo de oficinas de Florida

El ataque ocurrió en el Centro Bancario de Brandon, en Tampa. El sospechoso murió tras enfrentarse con un guardia de seguridad armado y otras cuatro personas fueron hospitalizadas.

Un guardia de seguridad armado se enfrentó al atacante y logró detenerlo.Un guardia de seguridad armado se enfrentó al atacante y logró detenerlo.
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Un tiroteo en el complejo de oficinas de Citibank, ubicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, terminó con dos personas fallecidas, entre ellas el presunto atacante. El episodio ocurrió en el Centro Bancario de Brandon y motivó un importante despliegue policial para evacuar el edificio y asegurar el perímetro.

Otras cuatro personas fueron trasladadas a un hospital local para recibir atención médica. Ninguna de ellas presentaba heridas que pusieran en riesgo su vida.

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Ataque deliberado

La oficina del alguacil del condado de Hillsborough (HCSO) informó que 367 agentes participaron del operativo de emergencia. Los efectivos se encargaron de evacuar las instalaciones y controlar la zona.

El jefe adjunto de la fuerza, Frank Losat, señaló que las primeras investigaciones apuntaban a que se trató de un ataque deliberado. Además, confirmó que los heridos permanecían bajo atención médica.

El operativo policial se desplegó en el complejo de oficinas de Citibank, en Tampa.El operativo policial se desplegó en el complejo de oficinas de Citibank, en Tampa.

El sospechoso ingresó con un rifle

De acuerdo con el relato de Losat, el atacante llevaba un rifle y atravesó con su vehículo un sector del complejo que estaba protegido por vallas. Luego, chocó contra una terraza donde varias personas se encontraban almorzando.

En ese momento, un guardia de seguridad armado de Citibank intervino y se enfrentó al sospechoso. Durante el enfrentamiento, el agente le disparó y el atacante murió.

Un amplio operativo

El Centro Bancario de Brandon, ubicado en un suburbio de Tampa, cuenta con aproximadamente 3.200 empleados.

Después del tiroteo, la Policía trabajó durante más de dos horas para revisar las instalaciones y garantizar que no existieran nuevas amenazas. También continuó con las entrevistas a testigos para reconstruir lo sucedido.

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