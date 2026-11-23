Los acróbatas cordobeses Agustín Baccega y Gustavo Romanello fueron detenidos el 14 de noviembre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un viaje a Phoenix, Arizona. Los artistas circenses, que trabajaban en el parque temático Universal Studios de Orlando, habían viajado para asistir al funeral de un amigo.
Así es el centro de detención del ICE donde está detenido uno de los acróbatas argentinos
Gustavo Romanello permanece detenido en un complejo de Arizona inaugurado en 1999, con capacidad para 1.824 personas. Su familia denunció dificultades de comunicación, restricciones en las visitas y condiciones de alojamiento.
Tras el arresto, ambos fueron alojados en distintos centros de detención migratoria. Según informó su familia, Gustavo Romanello permaneció durante casi dos semanas en el Florence SPC, un complejo penitenciario ubicado en el estado de Arizona, cuyas condiciones de alojamiento y funcionamiento fueron cuestionadas por sus allegados.
Florence SPC
De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del ICE, Florence SPC es una prisión de seguridad media destinada a hombres. Está ubicada en Pinal Parkway 3250, en Arizona, y fue inaugurada en 1999.
El establecimiento tiene capacidad para alojar a 1.824 personas y recibe a detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, del Servicio de Marshals de Estados Unidos y a reclusos de la localidad de Mesa.
Dentro del complejo, Romanello ocupó una de las 550 camas destinadas específicamente a personas detenidas por el ICE.
Las condiciones de alojamiento
Los familiares de los dos argentinos denunciaron las condiciones en las que permanecieron detenidos y describieron distintas dificultades durante su estadía en el establecimiento.
En el caso de Romanello, aseguraron que pasó casi dos semanas con la misma ropa, sin posibilidades de cambiarse o lavarla. Según relataron, solamente tenía un par de medias que debía higienizar en la pileta y había podido salir al aire libre en apenas tres oportunidades.
En cuanto a la vestimenta, el ICE establece diferentes uniformes para los detenidos según el organismo al que corresponda su alojamiento. Las personas bajo custodia migratoria utilizan ropa de color azul, mientras que los reclusos del Servicio de Marshals visten uniformes naranjas.
El predio también dispone de un espacio para actividades al aire libre, que cuenta con una cancha de fútbol y otra de básquet.
Dificultades para comunicarse
Otro de los inconvenientes que señalaron los familiares estuvo relacionado con las comunicaciones. Durante varios días no pudieron hablar con Romanello debido a fallas en el sistema del centro de detención.
A esto se sumaron los costos de los servicios: los mensajes de texto tenían un valor de 35 centavos de dólar, mientras que algunas llamadas telefónicas llegaron a costar 55 dólares por menos de 20 minutos.
Las visitas también estaban sujetas a restricciones y autorizaciones administrativas. En una de las primeras oportunidades en que los familiares pudieron ingresar para encontrarse con Romanello, aseguraron que encontraron vacía la sala de visitas, pese a que el establecimiento alberga a cientos de detenidos.
En el caso de Agustín Baccega, sus allegados también manifestaron dificultades para obtener información sobre sus traslados y coordinar encuentros.
Las audiencias
Según la última actualización difundida por la familia, las audiencias judiciales de ambos argentinos quedaron programadas para fechas diferentes: la de Agustín Baccega para el lunes 23 de noviembre y la de Gustavo Romanello para el martes 24.
En el caso de Romanello, la audiencia había sido fijada inicialmente para el miércoles 18, pero fue suspendida. De acuerdo con lo publicado por sus familiares en una campaña de recaudación de fondos, el personal del centro les comunicó que el sector donde estaba alojado había entrado en aislamiento durante 14 días por una cuestión sanitaria.
La familia cuestionó la cancelación, ya que el abogado del argentino ya se encontraba en el lugar y estaba dispuesto a avanzar con la audiencia sin la presencia de su defendido.
Después de esa suspensión, Romanello fue trasladado a un sector de aislamiento médico. Sus familiares señalaron que desde el centro les informaron que había dado positivo de gripe. Sin embargo, según contaron, el propio detenido aseguró que no tenía síntomas y que se sentía bien.
En ese nuevo espacio consiguió una habitación individual, teléfono, ducha y ropa limpia. Pese a esas mejoras en las condiciones de alojamiento, continuó aislado y tuvo dificultades para utilizar el sistema de mensajería del establecimiento.