Un viaje para asistir al funeral de un amigo terminó de la manera más inesperada para Gustavo Romanello y Agustín Baccega, dos acróbatas cordobeses radicados en Estados Unidos. La pareja fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, y actualmente permanece alojada en centros de detención migratoria.
Dos acróbatas cordobeses fueron detenidos por el ICE en Estados Unidos
Gustavo Romanello y Agustín Baccega, residentes en Orlando y sin antecedentes penales, terminaron arrestados por agentes de inmigración en el aeropuerto de Phoenix a pesar de contar con permisos de trabajo vigentes.
El operativo y la situación legal
Romanello y Baccega vivían en Orlando, Florida, y habían ingresado legalmente al país norteamericano en 2020. Según detalló un amigo de la pareja, Jonathan Batchelor, ambos contaban con permisos de trabajo vigentes mientras avanzaban con los trámites formales para obtener sus respectivas solicitudes de residencia.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado en el que justificó el arresto —ocurrido el pasado 7 de noviembre— bajo el argumento de que, si bien ingresaron de forma legal, permanecieron en el país más tiempo del permitido originalmente.
"Recibirán el debido proceso y permanecerán bajo custodia del ICE en espera de los procedimientos de expulsión", indicó el organismo estatal.
El momento de la detención quedó parcialmente registrado a través de una llamada telefónica que Batchelor mantenía con ellos en ese instante. Según su relato, escuchó cuando agentes vestidos de civil interceptaron a la pareja y cómo procedieron a detenerlos tras consultar sus identidades, una secuencia que concluyó abruptamente cuando las voces comenzaron a alejarse.
Trayectoria artística
Allegados a los artistas destacaron la impecable trayectoria que construyeron durante los seis años que llevan viviendo en Estados Unidos. Yasmina de Haro Cano, amiga de la pareja, recordó en sus redes sociales que ambos se desempeñan como profesores y destacados acróbatas en parques temáticos y espectáculos de gran importancia.
Además, señaló que Gustavo Romanello supo competir a nivel internacional en pole sport y disciplinas artísticas.
Ante esta situación, sus círculos cercanos remarcaron que ninguno de los dos registra antecedentes penales y decidieron lanzar una colecta de fondos en la plataforma GoFundMe.
El objetivo principal de la campaña es recaudar el dinero necesario para cubrir los honorarios de un abogado especializado en inmigración —cuyo anticipo inicial asciende a US$ 5.500 por cada uno—, así como hacer frente a las futuras audiencias de fianza y sostener el pago de alquileres y servicios mientras continúan privados de su libertad.