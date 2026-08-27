El futbolista argentino Matías Pourrain recuperará la libertad tras pagar una fianza de US$20.000 fijada por una jueza de inmigración de Laredo, Texas. El jugador de 34 años permaneció detenido durante 21 días.
Matías Pourrain pagó una fianza de US$20.000 y será liberado tras 21 días preso en EE.UU.
El futbolista argentino fue arrestado en el aeropuerto de Fort Lauderdale y trasladado por centros de detención de tres estados. Regresará a su domicilio en Florida.
El pago fue realizado este miércoles por la mañana. Pourrain deberá trasladarse desde Texas hasta su domicilio en el sur de Florida, mientras continúa abierto su proceso ante la Justicia migratoria estadounidense.
El arresto en el aeropuerto
Pourrain fue detenido el 6 de agosto en el aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponía a viajar con el Miami United FC hacia Los Ángeles. El plantel debía disputar los Nacionales de la liga después de consagrarse campeón del Sudeste.
El jugador superó el control de seguridad y llegó hasta la puerta de embarque. Allí fue abordado por tres agentes de civil del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE.
Desde ese momento compareció ante cuatro jueces y fue trasladado por centros de detención de tres estados. Su familia denunció las condiciones en las que permaneció alojado junto con otros detenidos.
El trámite migratorio pendiente
Pourrain llegó a Estados Unidos en noviembre de 2019 con una visa de turista válida por seis meses. Tras recibir una oportunidad para jugar al fútbol, permaneció en el país e inició el trámite para obtener la residencia permanente.
El argentino cuenta con permiso de trabajo vigente, licencia de conducir de Florida y no registra antecedentes penales. Su solicitud de residencia todavía no fue aprobada ni rechazada, explicó su abogada, Regina Borges de Moraes.
La letrada también afirmó que el ICE utiliza herramientas de inteligencia artificial en los aeropuertos. De acuerdo con su relato, el nombre del futbolista apareció en el sistema cuando fue fotografiado durante el control de seguridad.
La discusión por la fianza
El Departamento de Seguridad Nacional se opuso a la liberación por considerar que Pourrain representaba un posible riesgo de fuga. El organismo señaló que sus vínculos familiares directos dentro del país eran limitados.
La defensa presentó el respaldo de la comunidad futbolística del sur de Florida, su trabajo como entrenador de niños y jóvenes y los lazos construidos durante los últimos años. Tras una audiencia de 40 minutos, la jueza estableció la fianza de US$20.000.
El proceso seguirá en Miami
El expediente será trasladado desde Texas hasta la Corte de Inmigración de Miami. Borges de Moraes estimó que el procedimiento podría extenderse entre cuatro y seis años debido a la cantidad de casos acumulados.
Durante ese período, Pourrain podrá permanecer en Florida sin grillete electrónico ni restricciones adicionales, más allá de las obligaciones establecidas a partir del pago de la fianza.