Tras permanecer más de un mes privada de su libertad y ser derivada por centros de detención en cuatro estados de los Estados Unidos, la argentina Iliana Lick fue puesta en libertad para continuar su proceso de asilo. La joven había sido arrestada en el aeropuerto de Filadelfia mientras se disponía a abordar un vuelo para presenciar el partido entre Argentina y Suiza.
Liberaron a la argentina que estuvo detenida en cuatro estados por el ICE: "Creí que no me iba a tocar"
Tras un mes de incertidumbre y traslados entre cuatro estados, Iliana Lick fue liberada para seguir su proceso de asilo en el país norteamericano, tras pagar una fianza de $10.000 dólares.
De la ilusión mundialista al arresto en el aeropuerto
Lo que prometía ser una jornada de fiesta deportiva se transformó de un momento a otro en una pesadilla burocrática y migratoria. El pasado 11 de julio, Iliana Lick, una ciudadana argentina que reside en Estados Unidos y se desempeña como niñera, fue interceptada y arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.
En ese momento, Lick se disponía a abordar un vuelo con destino a Kansas City para alentar a la Selección Argentina en su cruce frente a Suiza por el Mundial 2026. A pesar de contar con un trámite de asilo en curso, las autoridades migratorias procedieron con su detención inmediata.
Un periplo de un mes por cuatro estados
A partir de su arresto, la joven atravesó un complejo derrotero por distintas dependencias del sistema migratorio estadounidense. A lo largo de un mes, fue trasladada de manera sucesiva por centros de detención ubicados en Pensilvania, Luisiana, Texas y Nuevo México, atravesada por la incertidumbre respecto a su situación legal.
El cronograma del caso registró avances decisivos en los últimos días:
- 11 de julio: detención en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.
- 7 de agosto: la Justicia le fijó una fianza de $10.000 dólares.
- 10 de agosto: concreción de la liberación tras el pago de la fianza.
- 11 de agosto: retorno en vuelo a Filadelfia desde El Paso, Texas.
"Creí que no me iba a tocar": el testimonio de Iliana
Tras recuperar la libertad para continuar la tramitación de su solicitud de asilo en suelo estadounidense, Iliana compartió las sensaciones encontradas que le dejó la experiencia.
"Tengo una mezcla de sensaciones. Mucha preocupación. Estoy contenta, pero también triste por las chicas que se quedaron allá" expresó la joven al recordar su paso por los recintos de detención.
Al referirse a las condiciones de su traslado constante y al impacto emocional del proceso, la argentina destacó el temor provocado por el aislamiento e incertidumbre de la medida: "Pasaron muchas cosas, nos han movido de muchos lados. La sensación de incertidumbre, de no saber adónde te llevan, el miedo de con quién nos íbamos a encontrar... Uno lo ve de lejos, en las noticias, pero no piensa que le va a tocar. Yo creí que no me iba a suceder porque tengo una situación legal en trámite, pero llegó el día y tomé conciencia de la realidad".
Tobillera electrónica sin prisión domiciliaria
Durante todo el proceso, Lick contó con el respaldo continuo de su pareja, su abogada y su familia, quienes gestionaron las presentaciones legales hasta lograr la fijación y posterior pago de la fianza que le permite hoy afrontar su proceso de asilo en libertad.
Como condición para continuar su proceso migratorio en libertad, las autoridades judiciales de Estados Unidos dispusieron que la argentina utilice un dispositivo de rastreo electrónico de manera preventiva. Sin embargo, su entorno familiar aclaró de inmediato el alcance y las restricciones de esta medida.
Luis Lick remarcó que la colocación de la tobillera electrónica no constituye un régimen de arresto domiciliario estricto: "Ella se puede quedar allá. Tiene un amplio radio para poder moverse tranquilamente", precisó el padre, asegurando que su hija podrá desplazarse sin impedimentos mayores para continuar desempeñándose como niñera al cuidado de familias en la zona de Filadelfia.