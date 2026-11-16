El pasado 7 de noviembre, Gustavo Romanello (34 años) y Agustín Baccega (42 años) fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, en Arizona, Estados Unidos.
Viajaron al funeral de un amigo y terminaron presos: angustia de un santafesino y un cordobés en EE.UU.
Dos artistas trabajaban en parques de Disney y Universal, pero quedaron arrestados al llegar a Phoenix. La Justicia de Estados Unidos definirá la deportación de ambos.
Los artistas habían viajado desde Florida para asistir al funeral de un amigo cercano y exintegrante de la comunidad circense. El arresto se concretó tras un intercambio de datos de vuelos entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el organismo migratorio.
Trayectoria profesional
Ambos acróbatas emigraron a Estados Unidos en 2020 y se establecieron en Florida, donde se insertaron en la industria del entretenimiento trabajando en parques temáticos como Universal Orlando y Walt Disney World. Adicionalmente, Baccega -quien es oriundo de Venado Tuerto- se desempeñaba como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria de Orlando.
De acuerdo con sus allegados y defensa legal, los artistas contaban con permisos de trabajo vigentes y solicitudes de asilo pendientes. Sin embargo, el ICE informó que ambos ingresaron de forma documentada en 2020 (Romanello el 30 de octubre y Baccega el 8 de septiembre), pero excedieron los periodos de permanencia autorizados que vencían a inicios de 2021. La agencia remarcó que contar con una autorización de empleo no equivale a un estatus migratorio regular ni impide un procedimiento de deportación.
Situación procesal
Los acróbatas permanecen en centros de detención separados en Arizona: Baccega está alojado en el Eloy Federal Contract Facility, mientras que Romanello, oriundo de Córdoba, fue trasladado al Florence Service Processing Center. Su abogado, Samuel Sketers, cuestionó el procedimiento señalando que no se realizó una entrevista previa antes de enviar los expedientes a la corte migratoria.
En la Argentina, sus madres, Mónica Benseny y Liliana Soria, manifestaron su profunda desesperación y angustia por la distancia y la falta de certezas sobre las condiciones en las que se encuentran sus hijos. Mientras Romanello ya tiene fecha asignada para comparecer ante la Justicia migratoria, Baccega continúa a la espera de que se determine su citación.