Un dron ruso impactó en un edificio en Járkov y dejó cuatro heridos

La fiscalía regional de Járkov, en el noreste de Ucrania, difundió imágenes que muestran el momento exacto en que un dron ruso del tipo Shahed impacta contra un edificio administrativo en el corazón de la ciudad.
Un dron del tipo Shahed golpeó un edificio administrativo en el centro de la segunda ciudad más grande de Ucrania. Las autoridades locales denunciaron que el ataque apuntó contra civiles en plena zona concurrida.
La explosión provocó la caída de escombros y generó una escena de caos en la calle céntrica donde se produjo el hecho. Según las autoridades locales, cuatro personas resultaron heridas y debieron recibir atención médica.
El gobernador regional, Oleh Syniehubov, precisó que el dron golpeó el techo y una de las plantas del inmueble de dos pisos. La zona es una de las más transitadas de Járkov, lo que refuerza la sospecha de que el ataque tenía como fin causar el mayor daño posible a la población civil.
“Este tipo de acciones buscan infundir miedo y aumentar el costo humano de la guerra”, señaló Syniehubov en declaraciones a medios locales.
El ataque registrado en Járkov no es un hecho aislado. En las últimas semanas, la ciudad y otras localidades de Ucrania han sido blanco recurrente de bombardeos con drones y misiles por parte de Rusia. Se trata de una estrategia que apunta contra la infraestructura civil, en un conflicto que ya se prolonga por más de tres años y medio desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.
Equipos de rescate trabajaron en la zona afectada para remover escombros y asistir a los heridos. Las imágenes compartidas por la fiscalía muestran la magnitud del impacto y el riesgo que corren quienes habitan en áreas urbanas bajo constante amenaza aérea.
Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos continúan sin resultados concretos. Pese a los ultimátums del presidente estadounidense Donald Trump para que el mandatario ruso, Vladimir Putin, se pronuncie sobre las propuestas de paz, no hubo avances en la mesa de negociaciones.
Las autoridades ucranianas insisten en que la falta de acuerdos agrava el impacto humanitario del conflicto y expone a la población a nuevos ataques sorpresivos.
