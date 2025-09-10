Drones rusos sobre el cielo de Polonia preocupan a la OTAN

El Ejército de Polonia denunció este miércoles repetidas violaciones de su espacio aéreo durante un ataque ruso contra el oeste de Ucrania y afirmó que derribó algunos drones.
La autoridad militar polaca derribó las aeronaves no tripuladas y denunció que las violaciones se produjeron "durante el ataque llevado a cabo por Rusia contra objetivos situados en territorio ucraniano".
El Ejército de Polonia denunció este miércoles repetidas violaciones de su espacio aéreo durante un ataque ruso contra el oeste de Ucrania y afirmó que derribó algunos drones.
"Durante el ataque llevado a cabo hoy por la Federación Rusa contra objetivos situados en territorio ucraniano, nuestro espacio aéreo fue violado repetidamente por drones", indicó el centro de mando de las Fuerzas Armadas polacas en un mensaje en la red social X.
"Aviones polacos y aliados operan en nuestro espacio aéreo, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar han alcanzado el nivel máximo de alerta", agregó.
Esa situación se registró después de que Rusia lanzara nuevos ataques aéreos masivos contra objetivos ubicados en Ucrania.
La publicación indicó que su espacio aéreo fue "repetidamente violado por objetos tipo drones", lanzados por la federación rusa contra objetivos en territorio ucraniano durante la noche del martes.
El mando polaco mencionó que las áreas amenazadas son las provincias del este Podlaquia, Mazovia y Lublin, e invita a la población a "quedarse en casa" durante el desarrollo de las operaciones militares.
Para garantizar la seguridad del espacio aéreo de Polonia, país miembro de la OTAN, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas (RFA) "ha activado todos los procedimientos necesarios" y que "se han desplegado armas y personal para localizar los objetos derribados", expresó el comunicado.
Según la RFA, las "operaciones son de carácter preventivo y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo y proteger a la ciudadanía, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada".
El mando operacional confirmó que las Fuerzas Armadas Polacas están "monitoreando la situación actual, que las fuerzas y recursos permanecen totalmente preparados para una respuesta inmediata".
Horas después, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas anunció en su cuenta en X que derribó "algunos de los drones".
"Las fuerzas polacas y aliadas monitorearon docenas de objetos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas decidió neutralizarlos", indicaron en una publicación en X.
Asimismo, especificó que "algunos de los drones" que invadieron su espacio aéreo fueron derribados y "se están realizando esfuerzos para localizar los posibles lugares de impacto de estos objetos".
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este miércoles que la violación del espacio aéreo de Polonia la pasada noche por drones rusos "no es un incidente aislado" y se "está analizando", sin entrar en si fue una acción intencionada.
"Se está llevando a cabo una evaluación completa. Lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado", dijo Rutte en una breve declaración a la prensa en la sede de la Alianza tras una reunión del Consejo del Atlántico Norte solicitada por Varsovia.
Rutte informó que el Consejo del Atlántico Norte se reunió por la mañana y "debatió la situación a la luz de la solicitud de consultas presentada por Polonia en virtud del artículo 4 del Tratado de Washington", fundacional de la Alianza, que dice que "las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada".
"Los aliados expresaron su solidaridad con Polonia y condenaron el comportamiento imprudente de Rusia", dijo Rutte, que agregó que el comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, "seguirá gestionando activamente nuestra postura de disuasión y defensa a lo largo de todo el flanco oriental".
También envió un "claro mensaje" al presidente ruso, Vladimir Putin, para que "detenga la guerra en Ucrania, detenga la escalada bélica, que ahora está dirigiendo básicamente contra civiles inocentes e infraestructuras civiles". "Deje de violar el espacio aéreo aliado y sepa que estamos preparados, que estamos alerta y que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN", recalcó.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.