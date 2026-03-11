Dos drones cayeron cerca del aeropuerto de Dubái: cuatro personas resultaron heridas
El incidente ocurrió este miércoles por la mañana en las inmediaciones del principal aeropuerto de la ciudad. Las autoridades informaron que las operaciones aéreas continúan con normalidad mientras se investiga lo sucedido.
Este miércoles dos drones cayerón cerca de una de las terminales aéreas más transitadas del mundo. El hecho dejó cuatro personas heridas y motivó la intervención de las autoridades locales, que trabajan para determinar qué ocurrió y si hubo daños en la infraestructura.
Cuatro heridos
Según informó la Oficina de Prensa del Gobierno de Dubái, cuatro personas resultaron heridas cuando dos drones cayeron en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Dubái durante la mañana del miércoles.
De acuerdo con el reporte oficial difundido a través de la red social X, un ciudadano indio sufrió heridas de carácter moderado, mientras que otros tres trabajadores —dos ciudadanos ghaneses y un ciudadano bangladesí— presentaron lesiones leves.
Las autoridades indicaron que los heridos recibieron atención médica y que ninguno se encuentra en estado grave.
El aeropuerto continúa operando con normalidad
Tras el incidente, el gobierno local señaló que el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Dubái se mantiene sin interrupciones y que las operaciones continúan con normalidad.
Hasta el momento no se ha informado con precisión el nivel de daños que pudieron haber sufrido las instalaciones del aeropuerto. Tampoco se confirmó el origen de los drones ni las circunstancias en las que cayeron.
Las autoridades de Dubái iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si se trató de un accidente o de un hecho intencional.