Video: múltiples heridos durante un fallido espectáculo de drones y fuegos artificiales en China

Un espectáculo de fuegos artificiales con drones en Liuyang, provincia de Hunan, China, terminó en caos la noche del jueves cuando el sistema se salió de control y enormes chispas comenzaron a caer del cielo, generando escenas de pánico entre los asistentes.
Según reportes locales, el evento, que combinaba luces y pirotecnia sincronizada, inició con normalidad, pero en cuestión de segundos se volvió peligroso. Parte del público buscó refugio y la presentación tuvo que ser suspendida.
En Liuyang, Hunan (China), un show de drones y fuegos artificiales terminó en caos anoche: en segundos, las chispas comenzaron a caer del cielo y el espectáculo se salió de control. pic.twitter.com/OA8a4WyW5b
Las autoridades locales informaron que no hubo heridos graves, aunque se registraron daños menores en algunas estructuras cercanas al lugar. Equipos de bomberos y seguridad acudieron de inmediato para controlar cualquier riesgo adicional.
Expertos recuerdan los protocolos de seguridad
El incidente encendió la alarma sobre la seguridad de los espectáculos con drones y pirotecnia, por lo que las autoridades anunciaron una investigación para determinar las causas de la falla técnica.
Las fotos y videos recorren las redes sociales.
Expertos en tecnología recuerdan que, si bien los shows de drones se consideran innovadores y menos contaminantes que los fuegos artificiales tradicionales, requieren estrictos protocolos de seguridad, ya que cualquier malfuncionamiento puede poner en riesgo a los espectadores.
