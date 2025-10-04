#HOY:

Video: múltiples heridos durante un fallido espectáculo de drones y fuegos artificiales en China

Un show por el Día Nacional en Liuyang terminó en caos cuando chispas y bolas de fuego cayeron sobre el público. Parte del público buscó refugio y la presentación tuvo que ser suspendida.

 4:26
Un espectáculo de fuegos artificiales con drones en Liuyang, provincia de Hunan, China, terminó en caos la noche del jueves cuando el sistema se salió de control y enormes chispas comenzaron a caer del cielo, generando escenas de pánico entre los asistentes.

Según reportes locales, el evento, que combinaba luces y pirotecnia sincronizada, inició con normalidad, pero en cuestión de segundos se volvió peligroso. Parte del público buscó refugio y la presentación tuvo que ser suspendida.

Las autoridades locales informaron que no hubo heridos graves, aunque se registraron daños menores en algunas estructuras cercanas al lugar. Equipos de bomberos y seguridad acudieron de inmediato para controlar cualquier riesgo adicional.

Expertos recuerdan los protocolos de seguridad

El incidente encendió la alarma sobre la seguridad de los espectáculos con drones y pirotecnia, por lo que las autoridades anunciaron una investigación para determinar las causas de la falla técnica.

Expertos en tecnología recuerdan que, si bien los shows de drones se consideran innovadores y menos contaminantes que los fuegos artificiales tradicionales, requieren estrictos protocolos de seguridad, ya que cualquier malfuncionamiento puede poner en riesgo a los espectadores.

