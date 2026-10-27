La República Democrática del Congo (RDC) confirmó 10.060 casos de ébola desde el inicio del brote en mayo. Según el último balance sanitario, difundido este martes, hasta el 25 de octubre se habían registrado 4.887 muertes. La tasa de mortalidad alcanzó el 48,6%, de acuerdo con las cifras oficiales.
Ébola en África: el brote superó los 10 mil casos confirmados en el Congo
El último balance sanitario contabilizó 4.887 fallecimientos hasta el 25 de octubre, con una tasa de mortalidad del 48,6%. La epidemia también llegó a otros países y afecta principalmente a la provincia congoleña de Ituri.
El avance de la enfermedad mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por la cantidad de personas afectadas y la extensión territorial de la epidemia. El brote ya alcanzó decenas de zonas sanitarias y se propagó fuera de las fronteras congoleñas.
Ocho provincias afectadas
El informe detalló que el virus llegó a 66 zonas sanitarias distribuidas en ocho de las 26 provincias de la RDC. La expansión territorial refleja el alcance que adquirió la emergencia desde que fue declarada en mayo.
La provincia oriental de Ituri continuaba como el principal foco de la epidemia. Allí se concentraba el 71,7% de todos los casos confirmados, una proporción que la ubica en el centro de la situación sanitaria del país.
Una cepa sin vacuna aprobada
El brote está causado por el virus Bundibugyo, cuya presencia en la República Democrática del Congo fue declarada el 15 de mayo. Esta variante pertenece a las distintas especies del virus del ébola y presenta una diferencia clave respecto de la cepa Zaire.
A diferencia de esta última, una de las más conocidas, el virus Bundibugyo no cuenta con una vacuna aprobada ni con un tratamiento específico. Esta característica representa un desafío para la respuesta sanitaria frente a una epidemia que ya acumula miles de fallecimientos.
Expansión internacional
La emergencia no quedó limitada al territorio congoleño. El brote se extendió a otros países africanos, entre ellos Uganda, Kenia y Nigeria, mientras que Francia informó un caso importado.
La detección de casos fuera de la RDC amplió el alcance geográfico de la alerta. En total, el episodio fue reportado en cinco países, cuatro de ellos en África, según la información difundida.
Un brote de magnitud histórica
Por su número de contagios y fallecimientos, la epidemia actual se convirtió en la más grande y mortal registrada en la historia de la República Democrática del Congo. El balance de 10.060 casos confirmados y 4.887 muertes dimensiona la gravedad de la crisis sanitaria.
A escala mundial, el brote ocupa el segundo lugar por su extensión, detrás de la epidemia de ébola que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016. Aquel episodio se extendió por varios países de la región y se convirtió en el mayor registrado hasta entonces.
Con ocho provincias congoleñas afectadas y reportes en otros países, la evolución de la epidemia continúa siendo un foco de preocupación. Los últimos datos oficiales muestran que el brote mantiene una elevada mortalidad y un alcance territorial que supera las fronteras de la RDC.