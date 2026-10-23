Kenia reportó de su segunda muerte por ébola este viernes (23.10.2026), a raíz de un brote originado en República Democrática del Congo (RDC) que se ha extendido también a Uganda y Nigeria.
Kenia registró una segunda muerte por ébola
De acuerdo a las autoridades de salud, una mujer de 65 años, pariente cercana del primer paciente, falleció tras presentar síntomas mientras estaba en cuarentena.
El país africano no había registrado ni un solo caso de este virus contagioso hasta el 6 de octubre, cuando un ciudadano keniano que residía en RDC falleció tras regresar a su país.
RDC declaró su decimoséptimo brote de ébola en mayo y desde entonces ha notificado más de 9.000 casos. Esta enfermedad mortal ha acabado con la vida de más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años.
No hay indicios de transmisión comunitaria, según el gobierno keniano
El Ministerio de Salud de Kenia comunicó este viernes que la víctima es una mujer de 65 años, quien era "contacto directo y familiar cercano del primer caso (ya fallecido) y se encontraba en cuarentena cuando comenzó a presentar síntomas el 13 de octubre de 2026".
"Con este fallecimiento, el número de muertes asciende a dos, de un total de nueve casos confirmados", precisó el ente. Los otros siete reciben tratamiento en dos centros de aislamiento, agregó.
Asimismo, precisó que zodos los casos pertenecen a "un mismo foco, sin indicios de transmisión comunitaria".
Por su parte, la vecina Uganda registró 20 personas infectadas, la gran mayoría de las cuales habían llegado desde RDC, y dos fallecimientos, antes de ser declarada libre de ébola en agosto.