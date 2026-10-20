Nigeria anunció este martes (20.10.2026) que registró el primer caso de ébola en su territorio, una mujer que viajó en avión desde Uganda hacia la capital, Abuya, un nuevo foco de una epidemia que comenzó en mayo en República Democrática del Congo y que ya provocó nueve casos en Kenia.
Nigeria confirmó el primer caso de ébola mientras Kenia los eleva los contagios a nueve
Se trata de una mujer que viajó desde República Democrática del Congo, donde se originó el actual brote. Kenia eleva a nueve los casos registrados, aunque sigue sin reportar contagios comunitarios.
"La paciente, una mujer que llegó recientemente a Nigeria en un vuelo internacional procedente de Uganda, fue internada en un hospital privado" de Abuya, "donde recibió atención médica durante varios días antes de que se confirmara el diagnóstico", declaró en un comunicado el ministro de Salud nigeriano, Muhamad Ali Pate.
El gobierno instó a "todos los centros de salud públicos y privados del país a mantenerse en estado de alerta máxima".
El ministro de Salud nigeriano precisó que "hasta la fecha se identificaron 44 contactos cercanos" y que los equipos de salud pública trabajan para identificar y vigilar a las personas que podrían haber estado expuestas, entre ellas personal sanitario, pacientes, cuidadores y personas que interactuaron con la paciente durante el viaje.
"Estamos haciendo todo lo posible para contener este caso mediante el rastreo de todos los contactos que la persona pudo haber tenido, dijo el ministro de Salud, Muhammad Pate.
Nueve casos en Kenia
Kenia elevó este martes a nueve los casos de ébola, con la confirmación del contagio de un joven de 24 años y familiar cercano del primer enfermo detectado en el país, que fue importado de la República Democrática del Congo (RDC), con lo cual sigue sin reportarse transmisión comunitaria en territorio keniano.
"El Ministerio de Salud confirma un caso más de la enfermedad, lo que eleva el total a nueve casos confirmados, incluyendo el primer caso, que murió", dijo en un comunicado esta cartera del Gobierno keniano. Según el Ministerio, el contagio fue confirmado ayer lunes y se trata de un contacto conocido del caso índice que ya se encontraba en cuarentena cuando enfermó.
"Los nueve casos pertenecen a un mismo grupo y, a día de hoy, no hay evidencia de transmisión fuera del grupo", aseveró el Gobierno, al destacar que el nuevo enfermo "fue aislado ante los primeros indicios de enfermedad, se realizaron pruebas y se inició su tratamiento inmediatamente tras confirmarse el resultado positivo".
El brote más mortífero en Congo
Desde mayo, la República Democrática del Congo enfrenta el decimoséptimo brote de enfermedad por el virus del ébola de su historia, que en pocos meses se convirtió en el más mortífero registrado en este inmenso país de África central. Hasta el momento el brote superó los 9.000 casos y causó 4.381 muertes, según un balance de las autoridades sanitarias congoleñas.
La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses. Francia y Países Bajos, con un caso cada uno, son los otros países afectados hasta ahora.