Avance de Reform UK

El Reino Unido vota en unas elecciones locales claves para el futuro de Keir Starmer

El Reino Unido inició este jueves una importante jornada electoral parcial en Inglaterra, Gales y Escocia, donde más de 11 millones de ciudadanos están habilitados para elegir autoridades locales y representantes parlamentarios. Los comicios son observados como una prueba decisiva para el gobierno laborista de Keir Starmer, en medio de una caída en los sondeos y del crecimiento de fuerzas alternativas como Reform UK y el Partido Verde.