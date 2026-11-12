Un integrante de la guardia de honor francesa se desmayó durante una ceremonia oficial en el Palacio del Elíseo, en París, mientras Emmanuel Macron esperaba la llegada del presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini.
Un guardia de honor se desmayó frente a Emmanuel Macron durante la llegada del presidente de Eslovaquia
El episodio ocurrió en la entrada del Palacio del Elíseo, mientras el mandatario francés esperaba a Peter Pellegrini. El uniformado perdió el equilibrio, cayó hacia atrás y golpeó contra una columna. Macron se acercó para observar cómo lo asistían y la ceremonia continuó minutos después.
El hecho ocurrió este miércoles y quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales. La reacción del jefe de Estado francés también quedó en las imágenes y contribuyó a que el episodio despertara interés fuera de Francia.
La situación se produjo en el momento en que Pellegrini se acercaba a la entrada del edificio para saludar a su par francés. El guardia formaba parte de la formación protocolar ubicada junto a Macron cuando comenzó a perder estabilidad. En pocos segundos cayó hacia atrás y golpeó su espalda contra una de las columnas del acceso al palacio.
El episodio también tuvo repercusión entre los usuarios argentinos. Según los datos de Google Trends para Argentina durante las últimas 4 horas, el interés de búsqueda permite observar cómo un hecho internacional puede instalarse entre las consultas del público local.
La herramienta registra el comportamiento de las búsquedas, aunque no permite establecer por sí sola los motivos por los que cada persona busca una noticia.
Cómo fue el desmayo del guardia durante la ceremonia
En la secuencia difundida se observa que el uniformado comienza a tambalearse mientras los dos presidentes se preparaban para el saludo oficial. Después de perder el equilibrio, cae hacia atrás y golpea contra una columna de la entrada del Elíseo.
La situación llamó la atención de quienes estaban presentes. Macron se apartó de su posición y se acercó al efectivo, que recibió asistencia en el lugar. Por su parte, Pellegrini permaneció a la espera hasta que terminara la intervención del personal que acudió a auxiliarlo.
Finalmente, dos hombres retiraron al guardia de la escena para que pudiera ser atendido en otro sector del palacio. Hasta el momento de la publicación, no se habían difundido detalles oficiales sobre las causas del desmayo ni sobre el estado de salud del integrante de la guardia.
La repercusión del video volvió a poner al episodio en circulación en distintas plataformas. En ese contexto, Google Trends funciona como una referencia para identificar consultas que despiertan atención en un determinado período y territorio. No obstante, sus datos no reemplazan la confirmación de los hechos ni aportan información médica sobre el efectivo.
Un guardia se desmayó frente a Macron durante una ceremonia oficial
El episodio ocurrió en el Palacio del Elíseo, cuando el presidente francés esperaba a su par de Eslovaquia, Peter Pellegrini.
Cómo ocurrió el episodio
-
La llegada del mandatario
Emmanuel Macron esperaba a Peter Pellegrini, presidente de Eslovaquia, para recibirlo en la entrada del palacio.
-
El guardia perdió el equilibrio
Mientras integraba la formación de honor, el uniformado comenzó a tambalearse y cayó hacia atrás.
-
El golpe contra una columna
En la caída, el efectivo golpeó su espalda contra una de las columnas ubicadas en el acceso al edificio.
-
La asistencia
Macron se acercó para observar lo ocurrido. Dos hombres retiraron al guardia para que recibiera atención.
-
La ceremonia continuó
Una vez que el efectivo fue asistido, los presidentes retomaron el protocolo y mantuvieron su encuentro.
No se habían difundido detalles oficiales sobre las causas del desmayo ni sobre el estado de salud del guardia.
Qué pasó después
Macron recibió a Pellegrini con un abrazo y ambos ingresaron al Palacio del Elíseo.
Dialogaron sobre seguridad, soberanía energética, energía nuclear y la guerra en Ucrania.
El episodio también generó consultas en el país. Google Trends permite observar el interés de búsqueda durante un período determinado, pero no informa por sí solo los motivos de cada consulta.
La reunión entre Macron y Pellegrini continuó con normalidad
Una vez que el guardia fue retirado para recibir asistencia, el acto protocolar pudo continuar. Macron recibió a Pellegrini con un abrazo y ambos ingresaron al Palacio del Elíseo para mantener la reunión bilateral que estaba prevista.
El encuentro tuvo como objetivo avanzar en el fortalecimiento de la relación estratégica entre Francia y Eslovaquia. Entre los temas abordados estuvieron la seguridad y la soberanía energética, la cooperación en materia de energía nuclear y la situación de la guerra en Ucrania.
Después de la reunión, el presidente eslovaco compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales y destacó la importancia de profundizar la cooperación entre ambos países. También mencionó la necesidad de trabajar por una Europa más segura y próspera.
El episodio del guardia, en tanto, tuvo una circulación propia en las redes, separada de los asuntos diplomáticos de la visita. La consulta de estos contenidos en Google Trends permite seguir el interés que generan las noticias internacionales en Argentina, aunque para dimensionarlo con precisión es necesario contar con los términos y valores concretos de la medición