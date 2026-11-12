Un guardia de honor se desmayó frente a Emmanuel Macron durante la llegada del presidente de Eslovaquia

Internacional · Francia Un guardia se desmayó frente a Macron durante una ceremonia oficial El episodio ocurrió en el Palacio del Elíseo, cuando el presidente francés esperaba a su par de Eslovaquia, Peter Pellegrini. París · Palacio del Elíseo

Cómo ocurrió el episodio La llegada del mandatario Emmanuel Macron esperaba a Peter Pellegrini, presidente de Eslovaquia, para recibirlo en la entrada del palacio. El guardia perdió el equilibrio Mientras integraba la formación de honor, el uniformado comenzó a tambalearse y cayó hacia atrás. El golpe contra una columna En la caída, el efectivo golpeó su espalda contra una de las columnas ubicadas en el acceso al edificio. La asistencia Macron se acercó para observar lo ocurrido. Dos hombres retiraron al guardia para que recibiera atención. La ceremonia continuó Una vez que el efectivo fue asistido, los presidentes retomaron el protocolo y mantuvieron su encuentro.

Lo que se sabe No se habían difundido detalles oficiales sobre las causas del desmayo ni sobre el estado de salud del guardia.

Qué pasó después Encuentro bilateral Macron recibió a Pellegrini con un abrazo y ambos ingresaron al Palacio del Elíseo. Temas de agenda Dialogaron sobre seguridad, soberanía energética, energía nuclear y la guerra en Ucrania.