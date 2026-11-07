Tensión social

Francia: crece el malestar social y vuelven los enfrentamientos en las calles

Las movilizaciones se desarrollaron por cuarto sábado consecutivo en distintas ciudades francesas. El Gobierno contabilizó 146.000 manifestantes, mientras que los sindicatos elevaron la cifra a 250.000. Hubo incidentes en París y Lyon y desplegaron 70.000 efectivos de seguridad.