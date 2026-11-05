La jornada de movilizaciones y de huelga en defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos en Francia se saldó, de momento, con 448 detenciones, 53 policías heridos y una ligera revisión a la baja de la participación, de los 600.000 hasta los 575.000 manifestantes, informó el Ministerio del Interior la noche del jueves (05.11.2026).
Cientos de arrestos y decenas de policías heridos en una nueva jornada de protesta en Francia
Las manifestaciones transcurrieron, en su mayor parte, de forma pacífica, a pesar de algunos enfrentamientos e incendios provocados en centros escolares.
Asimismo, las protestas de este jueves, las más concurridas de este otoño pues, según los sindicatos, reunieron a 1,6 millones de personas en todo el país, requirieron 86 intervenciones por incendio, indicó el Ministerio de Interior, en su balance provisional a las 18 hora local.
La jornada de manifestaciones a escala nacional transcurrió, en su mayor parte, de forma pacífica —a pesar de algunos enfrentamientos con la policía en París y Lyon—, en el marco de una huelga de un día convocada por trabajadores del sector público.
El Gobierno francés consideró que las marchas "transcurrieron en líneas generales con normalidad", aunque señaló que "en numerosas ciudades (Rennes, Marsella, Nantes, Lyon, Burdeos, Estrasburgo) se formaron grupos de riesgo, integrados en cada ocasión por varios centenares de militantes radicales y de extrema izquierda".
Enfrentamientos en Lyon
En Lyon, la policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y cargó contra un grupo de manifestantes, algunos de los cuales coreaban consignas contra las fuerzas de seguridad. Entre los manifestantes había personas vestidas de negro y con el rostro cubierto.
El Ministerio del Interior señaló que, en esa ciudad, la policía se enfrentó a varios cientos de manifestantes; la violencia fue contenida, aunque la tensión se mantuvo elevada.
"Se impidió de manera sistemática que estos grupos pasaran a la acción, si bien mostraron una gran violencia contra los policías y gendarmes desplegados (en particular mediante el lanzamiento de proyectiles y morteros pirotécnicos)", expuso el Ministerio.
Las autoridades también informaron que, el jueves por la mañana, varias personas utilizaron fuegos artificiales para provocar un incendio en un instituto de secundaria en Toulouse, en el suroeste del país. En el lugar, algunos individuos lanzaron objetos contra los bomberos.
"Este comportamiento delictivo es un escándalo absoluto", declaró el ministro de Educación, Edouard Geffray, a través de la red social X.
Incendios en varios institutos de secundaria
Según las autoridades regionales, varios institutos de secundaria en la zona de París sufrieron daños, y uno de ellos, situado en el centro de la ciudad, fue objeto de un incendio provocado.
Mientras las manifestaciones en Lyon y otras ciudades, incluidas Marsella y Nantes, comenzaban por la mañana, la principal marcha de protesta en París partió por la tarde desde la plaza de la República.
Entre los incidentes destacó la quema en Estrasburgo de un gigante de cartón que representaba a un agente antidisturbios (CRS) con la inscripción 'CRS SS' -supuestamente diseñado por alumnos de la Escuela Superior de Arte de la ciudad-, lo que llevó al prefecto a denunciar los hechos ante la justicia a petición del ministro.
En La Courneuve (afueras de París), un individuo se enfrentó a varias personas que bloqueaban un centro escolar y apuñaló a una de ellas. El presunto agresor fue detenido y la víctima fue atendida por los servicios de emergencias sin que su vida corra peligro.
En Toulouse y en Lille se produjeron incendios parciales en instalaciones educativas.
Gran despliegue policial
Las autoridades desplegaron este jueves 70.000 efectivos policiales para evitar un nuevo 17 de octubre, una jornada de extrema violencia urbana ocurrida al margen de manifestaciones sociales en la que resultaron saqueados al menos 3.000 comercios en Francia y quemados edificios como la sede del Ayuntamiento de Limoges.
Los disturbios del 17 de octubre tomaron por sorpresa a las fuerzas de seguridad, dejando comercios y edificios públicos dañados en todo el país y avivando las críticas sobre la gestión de la crisis por parte de Macron. Desde entonces, las autoridades francesas han impuesto toques de queda, prohibido las grandes concentraciones y exigido a los manifestantes que sigan rutas alternativas, alejadas de las avenidas principales. Los sindicatos han denunciado estas medidas.
"El gobierno intentó bloquear las manifestaciones. Las manifestaciones son más grandes que nunca", declaró a los periodistas Sophie Binet, líder del sindicato CGT.
"Estudiantes de secundaria, pensionistas, universitarios, trabajadores: todos juntos. La unidad vence", se leía en una pancarta durante la protesta en Lyon.