Luego de dos semanas de vacaciones escolares, los alumnos retomaron de manera drástica las medidas de fuerza en distintos puntos del país. El Ministerio de Educación francés cifró en 51 los liceos bloqueados y en 184 los centros con alteraciones de funcionamiento sobre un total de 3.700 establecimientos educativos en todo el territorio nacional.
Tensión en Francia: hay 51 liceos bloqueados y una huelga general en puerta por el costo de vida
Tras finalizar el receso escolar, los estudiantes franceses retomaron las protestas con barricadas de vallas y tachos de basura para exigir mayor presupuesto público.
Por su parte, organizaciones como la Union Étudiante advirtieron que la crisis afecta severamente a la educación superior, contabilizando más de 50 campus universitarios bloqueados y una incidencia en la mitad de las universidades del país.
En el emblemático liceo Voltaire, ubicado en el distrito 11 de París, un centenar de manifestantes se congregó desde las primeras horas de la mañana portando pancartas con la consigna "Voltaire en lucha: ¡dinero para la escuela pública!". Sasha, un estudiante del establecimiento, explicó a la prensa: "Queríamos bloquear todas las entradas, pero la policía nos pidió dejar pasar a los alumnos menores". Daniel, un docente sindicalizado del sindicato FO que respalda activamente la movilización, advirtió que las medidas de fuerza continuarán en rechazo al ahogo presupuestario del sector.
Huelga general indefinida y convergencia social
El descontento estudiantil no opera en aislamiento, sino que constituye la antesala de un paro general indefinido convocado para este jueves en protesta por la escalada inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo.
La convocatoria marca un hito al reunir por primera vez desde el inicio del ciclo lectivo a un amplio abanico social que incluye a estudiantes, empleados del sector privado, funcionarios públicos y jubilados. Los manifestantes reclaman soluciones estructurales frente a la crisis económica y un incremento sustancial de los fondos destinados a los servicios públicos esenciales.
Respuestas institucionales y acciones judiciales
Ante la presión sostenida en las calles, el Gobierno francés había anunciado previamente la supresión de la plataforma de ingreso universitario Parcoursup hacia el año 2028, además de planes específicos para este año destinados a reducir el impacto sobre unos 56.000 estudiantes de bachillerato que se encontraban sin plaza asignada.
No obstante, la escalada de tensiones también ha derivado en operativos de seguridad y procesos judiciales. El Ministerio de Justicia informó un balance que incluye 4.914 detenciones policiales, 2.290 acciones judiciales en curso, 1.820 personas puestas a disposición de la justicia, 404 órdenes de encarcelamiento y 329 personas encarceladas. Los registros oficiales detallan que el 95% de los detenidos son hombres, dos tercios tienen entre 18 y 25 años, el 70% posee nacionalidad francesa y la mitad no registraba antecedentes penales previos.
El conflicto en el sistema educativo francés refleja un malestar profundo que trasciende las aulas y conecta de forma directa con la preocupación generalizada por el costo de vida. Con los bloqueos estudiantiles consolidados y la adhesión de los gremios a la huelga general de este jueves, el panorama político y social en Francia ingresa en una etapa de extrema tensión que pondrá a prueba la capacidad de respuesta del Ejecutivo.
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