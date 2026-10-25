Reflexiones desde una perspectiva filosófica

Francia y las consecuencias de renegar de sus raíces cristianas

Entre calles en llamas y saqueos en París, el colapso europeo expone una profunda fractura ontológica que la fría gestión política ya no consigue contener. El vacío moral que arrasa las urbes francesas revela los límites del laicismo frente a una juventud desorientada que busca nuevos horizontes de sentido.