Reflexiones desde una perspectiva filosófica

Analizando el contraste entre la hispanidad y la modernidad liberal

Un análisis crítico sobre el impacto del liberalismo en América y la necesidad de redescubrir las raíces históricas y comunitarias de la tradición hispánica. Frente a los relatos impuestos y la atomización social moderna, una mirada profunda interpela el pasado común para comprender los dilemas de nuestra región.