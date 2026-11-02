Toneladas de alimentos desperdiciados

Ciberataque a supermercados: ya son 7 los países afectados y reportan pérdidas millonarias

La mayoría de los supermercados en Europa están conectados a Internet, y el mantenimientose puede realizar de forma remota. Durante el incidente –que se investiga-, la temperatura de los congeladores en varias sucursales de toda Europa subió a 50 °C. Se desconoce quién está detrás del último ataque.