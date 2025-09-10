#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Experimental

Vacuna contra el cáncer: Rusia inicia ensayos en humanos

Después de tres años de pruebas preclínicas que mostraron eficacia en modelos animales, Rusia ha iniciado la fase I de ensayos clínicos con EnteroMix, aunque está lejos de estar disponible para uso generalizado.

Vacuna oncolítica EnteroMix
 10:33
Por: 

La vacuna oncolítica EnteroMix, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología en Rusia, combina cuatro virus no patógenos para atacar células tumorales y activar el sistema inmunitario del paciente.

Se anunciaron resultados preclínicos con reducciones tumoralesSe anunciaron resultados preclínicos con reducciones tumorales

Investigación

Aunque ha sido llamada “vacuna”, en realidad funciona como un tratamiento para personas que ya padecen cáncer, no como una medida preventiva clásica

Tras tres años de pruebas en laboratorio y ensayos en animales, se anunciaron resultados preclínicos con reducciones tumorales que, según informes, alcanzaron entre un 60 y 80 %, e incluso cifras del 100 % en algunos modelos

También se señaló que la toxicidad observada fue muy baja

Tratamiento para personas que ya padecen cáncerTratamiento para personas que ya padecen cáncer

Gracias a estos datos, en junio pasado EnteroMix fue autorizado para iniciar ensayos clínicos en humanos.

Expectativas

En efecto, la fase I clínica ya comenzó hace pocos meses con la participación de 48 voluntarios, según confirmaron fuentes como el Instituto Engelhardt y el Centro Radiológico Nacional de Rusia

Esta etapa preliminar tiene como objetivo principal evaluar la seguridad del tratamiento, no su eficacia definitiva

Mirá tambiénRusia prepara una vacuna personalizada contra el cáncer: los primeros pacientes recibirán el tratamiento

El gobierno ruso también indicó que está previsto iniciar ensayos en pacientes con cáncer colorrectal y que, paralelamente, se están desarrollando versiones para glioblastoma y ciertos tipos de melanoma.

Asimismo, se informó que el tratamiento sería gratuito para los pacientes una vez aprobado.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Rusia
Salud
Ciencia

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro