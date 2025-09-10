Vacuna contra el cáncer: Rusia inicia ensayos en humanos

La vacuna oncolítica EnteroMix, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología en Rusia, combina cuatro virus no patógenos para atacar células tumorales y activar el sistema inmunitario del paciente.
Después de tres años de pruebas preclínicas que mostraron eficacia en modelos animales, Rusia ha iniciado la fase I de ensayos clínicos con EnteroMix, aunque está lejos de estar disponible para uso generalizado.
La vacuna oncolítica EnteroMix, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología en Rusia, combina cuatro virus no patógenos para atacar células tumorales y activar el sistema inmunitario del paciente.
Aunque ha sido llamada “vacuna”, en realidad funciona como un tratamiento para personas que ya padecen cáncer, no como una medida preventiva clásica
Tras tres años de pruebas en laboratorio y ensayos en animales, se anunciaron resultados preclínicos con reducciones tumorales que, según informes, alcanzaron entre un 60 y 80 %, e incluso cifras del 100 % en algunos modelos
También se señaló que la toxicidad observada fue muy baja
Gracias a estos datos, en junio pasado EnteroMix fue autorizado para iniciar ensayos clínicos en humanos.
En efecto, la fase I clínica ya comenzó hace pocos meses con la participación de 48 voluntarios, según confirmaron fuentes como el Instituto Engelhardt y el Centro Radiológico Nacional de Rusia
Esta etapa preliminar tiene como objetivo principal evaluar la seguridad del tratamiento, no su eficacia definitiva
El gobierno ruso también indicó que está previsto iniciar ensayos en pacientes con cáncer colorrectal y que, paralelamente, se están desarrollando versiones para glioblastoma y ciertos tipos de melanoma.
Asimismo, se informó que el tratamiento sería gratuito para los pacientes una vez aprobado.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.