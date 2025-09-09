Vida cotidiana

Por qué el azúcar puede generar adicción y cómo reducir su consumo, según la ciencia

Investigaciones recientes muestran que el azúcar activa en el cerebro los mismos circuitos que algunas drogas. Su consumo excesivo se asocia a enfermedades cardíacas, cáncer y deterioro cognitivo. Expertos explican por qué cuesta tanto dejarlo y qué estrategias pueden ayudar.