Trastorno del sueño

Hablar dormido: por qué ocurre, qué riesgos tiene y cómo mejorar el descanso

La somniloquia, conocida como hablar dormido, es más común de lo que pensamos y aunque suele ser inofensiva, puede generar molestias en la pareja y asociarse a otros problemas del sueño. Conocé sus posibles causas, consecuencias y qué hábitos ayudan a reducir los episodios.